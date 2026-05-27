“Estoy súper feliz”: Nelson Mauri impactó con nuevo procedimiento tras radical cambio de look

“Estaba súper nervios@, pero el doctor y su equipo se portaron 10/10”, confesó el bailarín e influencer a través de sus redes sociales.

Nelson Mauri sorprendió este miércoles al revelar a través de sus redes sociales los resultados de un nuevo procedimiento estético al que se sometió.

Mediante un par de registros que publicó en su cuenta de Instagram, el ex Rojo contó a sus seguidores que se realizó una armonización facial.

“Estaba súper nervios@, pero el doctor y su equipo se portaron 10/10. ¡Estoy súper feliz!”, reconoció el influencer en la plataforma.

“Gracias a ustedes que me han dado fuerzas para seguir encontrándome”, sinceró, para luego informar que “tengo un poquito de moretones”, pero aún así dijo estar “muy conforme con el resultado”.





Nelson Mauri explicó su cambio de look

Fue a mediados de mayo cuando el bailarín visitó Primer Plano para explicar su aplaudido y renovado cambio de look, pues se la jugó con un cabello largo y suelto.

“Fue un acto de rebeldía. En el día de hoy, estoy fluyendo… La palabra transición tiene que ver con llegar a un destino. Entonces, no podría decir que estoy en una transición”, explicó a Fran García-Huidobro.

Asimismo, sobre la posibilidad de tomar esta decisión en algún momento, indicó que no tener certeza “porque en el fondo, a lo largo del tiempo, aprendí a amarme en este lado pequeño masculino que tengo, también aprendí a aceptarme y a quererme”.

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