“Era un riesgo”: Pdte. Kast no dejó pasar frase de Marisela Santibáñez y lanzó broma en pleno discurso

Durante la promulgación de la ley de Sociedades Anónimas Deportivas, la diputada y reconocida hincha colocolina recordó el reciente triunfo albo ante Universidad Católica.

Un distendido momento se vivió durante la promulgación de la nueva ley de Sociedades Anónimas Deportivas, cuando el presidente José Antonio Kast lanzó una broma dirigida a la diputada Marisela Santibáñez.

Todo ocurrió luego del discurso de la parlamentaria, reconocida hincha de Colo-Colo, quien destacó el trabajo transversal realizado para sacar adelante la normativa y aprovechó de recordar el triunfo albo ante Universidad Católica en el clásico 189.

“Agradecerte a ti, querido amigo, colega y hoy día senador de la República, don Matías Walker, porque le puso toda la energía que le ponemos domingo a domingo en la cancha. Somos de equipos contrarios, le acabamos de ganar a Católica, pero eso no importa, lo que importa es que estamos dejando un legado ”, señaló Santibáñez.

La diputada también hizo referencia a una conocida frase asociada a su fanatismo por Colo Colo. “Aunque me digan ‘bájate de la reja’, como me dicen algunos periodistas, yo no soy simplemente una hincha del fútbol. Soy parte del deporte nacional”, agregó.

Durante su intervención, además, agradeció la presencia de Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo; de la futbolista Yanara Aedo y del exdelantero Luka Tudor.





La respuesta del pdte. Kast a frase de Santibañez

Tras el discurso, el mandatario —reconocido hincha cruzado— tomó la palabra y respondió con humor al comentario sobre la derrota del pasado domingo.

“Era un riesgo”, comentó entre risas. “Era un riesgo que nos recordara… Estaba claro que nos iba a recordar la derrota. Estaba que le decía ‘bájate de la reja’”, lanzó el mandatario, provocando carcajadas entre los asistentes.

El comentario hizo alusión al triunfo por 2-1 de Colo Colo sobre Universidad Católica en el clásico 189 del fútbol chileno, disputado el pasado fin de semana.

¿Qué cambia con la nueva ley de Sociedades Anónimas Deportivas?

La nueva legislación busca modernizar y aumentar la fiscalización sobre las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP), incorporando mayores exigencias de transparencia financiera, control de conflictos de interés y regulación sobre la propiedad de los clubes.

Entre las principales medidas, la ley establece límites a la multipropiedad de equipos, fortalece las facultades de fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y busca evitar la influencia de representantes o grupos económicos en distintos clubes de manera simultánea.

Además, incorpora nuevas obligaciones de información económica y administrativa para las instituciones deportivas profesionales.

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