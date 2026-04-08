Una por una: Todas las acusaciones de negligencia del “Guatón” de Los Atletas de la Risa por muerte de su esposa

El comediante, quien estuvo acompañado de su hija Sandy, dio a conocer una serie de hechos que acusan como graves negligencias en la Posta Central.

Este miércoles, Juan Carlos Donoso, conocido popularmente como el “Guatón” de Los Atletas de la Risa, conversó con el programa Contigo En La Mañana donde se refirió a la muerte de su esposa.

El comediante, quien estuvo acompañado de su hija Sandy, dio a conocer una serie de hechos que acusan como graves negligencias en la Posta Central, motivo por el cual denunciaron la situación ante la Policía de Investigaciones.





“Guatón” de Los Atletas de la Risa y su familia acusan negligencia

Donoso y su familia acusan negligencia en la Posta Central, donde acudieron por una pancreatitis y la mujer falleció producto de un paro cardíaco.

Cronología de los hechos