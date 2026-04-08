Una por una: Todas las acusaciones de negligencia del “Guatón” de Los Atletas de la Risa por muerte de su esposa
El comediante, quien estuvo acompañado de su hija Sandy, dio a conocer una serie de hechos que acusan como graves negligencias en la Posta Central.
Este miércoles, Juan Carlos Donoso, conocido popularmente como el “Guatón” de Los Atletas de la Risa, conversó con el programa Contigo En La Mañana donde se refirió a la muerte de su esposa.
El comediante, quien estuvo acompañado de su hija Sandy, dio a conocer una serie de hechos que acusan como graves negligencias en la Posta Central, motivo por el cual denunciaron la situación ante la Policía de Investigaciones.
“Guatón” de Los Atletas de la Risa y su familia acusan negligencia
Donoso y su familia acusan negligencia en la Posta Central, donde acudieron por una pancreatitis y la mujer falleció producto de un paro cardíaco.
Cronología de los hechos
- Luego del almuerzo del martes, la esposa de Juan Carlos se empieza a sentir mal, con mucho dolor de estómago
- Tras vomitar, llaman a Sandy, hija del matrimonio, que es TENS y que estudia enfermería
- Presumen que se trata de una pancreatitis, además la víctima comenzó con problemas para respirar, por lo cual acuden a la Posta Central
- Sandy, quien acompañó en casi todo momento a su madre, afirmó que solamente le tomaron la presión y temperatura para hacerla esperar
- En ese box, cuenta Sandy, hacía mucho frío y no quisieron apagar el aire acondicionado a pesar de su madre marcó de temperatura 34,7.
- En ese momento, la víctima entró en un paro cardíaco, donde la reanimación que debía realizar el personal médico, lo hizo su propia hija, Sandy, por falta de atención
- Ahí, la entrevistada afirmó que se llevaron a su madre y al rato aparece un doctor que dice que la estabilizaron pero se encontraba intubada
- Sin embargo, al rato sale otro especialista, una doctora, y les indica que su familiar había fallecido.