Temblor hoy 2 de mayo en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este sábado por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales ante un terremoto.
Durante este sábado 2 de mayo, se han registrado distintos movimientos telúricos en el territorio nacional, según reportó el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, lo que provoca temblores frecuentes de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, sábado 2 de mayo en Chile
Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:
- Magnitud: 4.7
- Hora: 02:22 horas.
- Epicentro: 72 km al Suroeste Ollagüe, Región de Antofagasta.
- Profundidad: 125 km.
- Magnitud: 4.7
- Hora: 01:02 horas.
- Epicentro: 208 km al Sur de Puerto Williams, Región de Magallanes.
- Profundidad: 35 km.
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.
IMPORTANTE: Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.