Temblor hoy 2 de mayo en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este sábado por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales ante un terremoto.

Durante este sábado 2 de mayo, se han registrado distintos movimientos telúricos en el territorio nacional, según reportó el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, lo que provoca temblores frecuentes de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, sábado 2 de mayo en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 4.7

: 4.7 Hora : 02:22 horas.

: 02:22 horas. Epicentro : 72 km al Suroeste Ollagüe, Región de Antofagasta.

: 72 km al Suroeste Ollagüe, Región de Antofagasta. Profundidad: 125 km.

Magnitud : 4.7

: 4.7 Hora : 01:02 horas.

: 01:02 horas. Epicentro : 208 km al Sur de Puerto Williams, Región de Magallanes.

: 208 km al Sur de Puerto Williams, Región de Magallanes. Profundidad: 35 km.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

Mantener la calma y buscar un lugar de protección.

Protegerse bajo un objeto firme.

Cortar electricidad, gas y agua si es posible.

Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.

En eventos masivos, proteger cabeza y cuello

Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

IMPORTANTE: Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.