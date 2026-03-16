Fatal accidente en Pirque: Un trabajador murió y otro resultó herido tras caer a una cuba de vino - Chilevisión

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16/03/2026 21:20

Fatal accidente en Pirque: Un trabajador murió y otro resultó herido tras caer a una cuba de vino

Ambos obreros habrían estado realizando labores en altura sobre una cuba de vino cuya altura era de aproximadamente cuatro metros. 

Publicado por CHV Noticias

Durante la mañana de este lunes, dos trabajadores sufrieron un accidente laboral tras caer a una cuba de vino al interior de la Viña William Fevre en la comuna de Pirque.

Uno de los trabajadores murió y el otro fue trasladado de urgencia al Hospital Sótero del Río, tras haber recuperado los signos vitales producto de una reanimación.

Los antecedentes del fatal accidente

Preliminarmente, la víctima fatal y el otro trabajador habrían estado realizando labores en altura, sobre una cuba de vino cuya altura era de aproximadamente cuatro metros. 

En ese contexto, uno de ellos cayó al recipiente y su compañero intentó rescatarlo, pero también cayó. Se estima que ambos estuvieron durante varios minutos a una profundidad aproximada de dos metros.

Momentos más tarde, sus compañeros de trabajo se percataron de la situación e intentaron rescatarlos, pero uno de ellos ya había muerto, mientras que el otro individuo fue reanimado y se lograron recuperar los signos vitales, siendo trasladado al Hospital Sótero del Río.

Hasta el lugar llegó personal de Bomberos, personal municipal y Carabineros. También estuvo presente el fiscal de turno hasta que llegó el Servicio Médico Legal (SML).

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