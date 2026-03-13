Familia sufre violento asalto en Pirque: Delincuentes irrumpieron en casa con su hija de 3 años presente - Chilevisión

CHV Noticias conversó con Luis, víctima de un violento asalto en el que tres hombres derribaron portón y entraron a su domicilio en Pirque, pese a que había una familia dentro. Junto a su pareja mantuvieron cerrada la puerta de su casa mientras los delincuentes forcejeaban. "Escuché que abrieron la ventana y corrí a la pieza y había un tipo adentro. Me apuntaron y me pegaron con un arma", relató. Luego, los sujetos habrían intentado entrar a toda costa, incluso por la habitación donde estaba su hija de 3 años, de quien se percataron, pero le restaron importancia.