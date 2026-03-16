Es actriz y tiene 27 años: Captan a Jean Philippe Cretton con su nueva pareja en conocido festival de música - Chilevisión

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16/03/2026 20:26

Es actriz y tiene 27 años: Captan a Jean Philippe Cretton con su nueva pareja en conocido festival de música

Además de ser actriz, la mujer es artista y trabaja pinturas al óleo, resina y artesanía con piedras.

Publicado por CHV Noticias

Adriana Barrientos se fue con todo este lunes y reveló la identidad de la nueva conquista de Jean Phillippe Cretton, con quien se le vio en el Festival Lollapalooza durante el fin de semana.

El comunicador habría conocido a esta mujer hace pocos días, y se le vio muy cercano a ella durante el evento, lo que fue captado por las cámaras.

¿Quién es la nueva conquista de Jean Philippe Cretton?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos mostró los registros donde, en primera instancia, aparece Jean Philippe junto a su hija y esta mujer.

Acto seguido, aparecen ambos abrazados: "Estas imágenes son del sábado. La chica vestida de negro es una actriz, se llama Camila Miguel, es estupenda; entiendo que tuvo un paso por México también", dijo Adriana.

En esa misma línea, agregó: "Con Camila Miguel están recién pinchando, se han conocido, llevan un par de días conociéndose; la verdad es que es una niña muy muy buena moza".

Según el relato de Barrientos, la feliz pareja fue vista en múltiples lugares del festival, incluido el backstage.

Sumado a todo lo demás, Camila Miguel es influencer, tiene 40 mil seguidores, es artista y actriz. Tiene 27 años, pinta en óleo, trabaja resina, tiene una cuenta de Instagram dedicada a su arte y también hace artesanía con piedras.

Revisa las imágenes:

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