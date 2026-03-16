Anuncian corte de luz en 11 comunas de la región Metropolitana para las próximas horas - Chilevisión

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 11 comunas de la región Metropolitana sufrirán corte de luz durante la jornada de este martes 17 de marzo.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Huechuraba, Independencia, Maipú, Lo Espejo, San Miguel, Estación Central, La Florida, Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.

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Las 11 comunas de Santiago sufrirán corte de luz este martes 17 de marzo

Huechuraba: D esde las 14:00 hasta las 16:30 horas.

Huechuraba: Desde las 10:00 hasta las 12.30 horas.

Independencia: Desde las las 09:00 hasta las 13:00 horas.

Maipú: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Lo Espejo: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:30 horas.

Estación Central: Desde las 01:00 hasta las 04:00 horas.

La Florida: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

Providencia: Desde las 14:00 hasta las 18:00 horas.

Las Condes: Desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

Las Condes: Desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

Las Condes: Desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.

Vitacura: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.