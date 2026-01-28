 Lactante de seis meses está grave tras intoxicación por cocaína en Santiago: Su madre fue detenida - Chilevisión
28/01/2026 10:44

Lactante de seis meses está grave tras intoxicación por cocaína en Santiago: Su madre fue detenida

Carabineros revisó el inmueble de la mujer por instrucción de la Fiscalía Centro Norte. Aunque no se hallaron sustancias ilícitas, fue detenida por la institución por su presunta responsabilidad en el estado de la menor.

Publicado por CHV Noticias

Una lactante de seis meses se encuentra internada grave en el Hospital San Borja, luego de sufrir una intoxicación con cocaína en la comuna de Santiago.

El hecho quedó al descubierto cuando su madre de 22 años llegó con la guagua hasta el Cesfam Ignacio Domekyo debido a que presentó convulsiones y pérdida de conciencia.

Debido a esto la trasladaron de inmediato al recinto hospitalario antes mencionado, donde un examen al que fue sometida arrojó positivo a cocaína.

La niña está grave pero fuera de riesgo vital, informó Radio Bío Bío, mientras que la mamá fue detenida por Carabineros por su presunta responsabilidad en la ingesta de la droga.

En esa línea, la mujer indicó que los síntomas aparecieron cuando bebió leche de su mamadera. Aunque no se hallaron sustancias ilícitas en la vivienda tras una revisión de la institución policial, quedó a disposición del Ministerio Público.

"Se encontraba sola la madre en compañía de la menor y sin perjuicio de que no se encontraron drogas en una revisión del inmueble, las presunciones son que de alguna manera se le administró o estuvo en contacto con esta droga", señaló el fiscal Felipe Olivari.

