Noche de horror en Santiago: Infernal balacera dejó un muerto y 3 heridos en plena plaza Santa Ana - Chilevisión

Una infernal balacera se vivió pasada la medianoche del martes en pleno centro de Santiago, a solo metros de la estación Santa Ana, en concreto, entre las calles San Martín con Catedral.

Aunque el hecho es materia de investigación, la policía indaga un posible tráfico de estupefacientes en el sector, ilícito que habría sido el origen del asesinato.

Según el relato de vecinos la ráfaga de disparos comenzó a eso de las 00:30 y, de acuerdo con información policial, terminó con cuatro personas heridas, todos nacionalidad extranjera.

La única víctima fatal sería un ciudadano colombiano de 28 años, quien murió en el Hospital San Juan de Dios luego de recibir un disparo en la zona axilar.

Mientras uno de los lesionados que todavía está sin identificar permanece con riesgo vital por una bala en la cabeza, otra de las víctimas huyó a pie por calle Catedral. Sin embargo, se desplomó y fue asistido por vecinos.

Funcionarios del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros quedaron a cargo de las pericias para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero dle responsable del homicidio consumado y triple homicidio frustrado.