 Hija de Roberto Bruce cumple 23 años y causa revuelo en redes sociales por el parecido a su padre - Chilevisión
Minuto a minuto
Fieles acusan que deben pagar por rezar: Polémico cobro de estacionamiento en Santuario Teresa de Los Andes Carabineros y equipo de rescate encuentran a las nueve personas que se extraviaron en Cerro El Carbón Gendarme es herido de gravedad tras ser apuñalado por recluso en la región de Coquimbo Nueve personas se encuentran extraviadas en el cerro El Carbón tras salirse de ruta principal Metro de Santiago informa normalización del servicio tras emergencia en Línea 2: Estaciones fueron reabiertas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/01/2026 19:13

Hija de Roberto Bruce cumple 23 años y causa revuelo en redes sociales por el parecido a su padre

Los usuarios de Instagram recordaron con cariño al periodista y resaltaron el parecido entre padre e hija. "Debe ser igual a su papá, no solo físicamente, sino también con su tremendo corazón", comentaron.

Publicado por CHV Noticias

Martina Bruce, hija del recordado periodista Roberto Bruce, cumplió 23 años. Su madre, Andrea Sanhueza, la celebró en una publicación de Instagram: "Felices 23 mi niñita linda. Te adoro de aquí a la luna". 

El mensaje fue parte de un carrusel de once fotografías, algunas actuales y otras de su niñez, en una de esas aparece junto a su padre.

Roberto Bruce era parte del equipo del matinal Buenos Días a Todos. El periodista perdió la vida, al igual que Felipe Camiroaga, en 2011 en el accidente del avión de la Fuerza Área de Chile (FACh) en el archipiélago de Juan Fernández

La publicación causó emoción entre los usuarios, quienes lo recordaron con cariño y resaltaron el parecido entre padre e hija. "En una foto se parece mucho a su padre, que en paz descanse", comentó una seguidora. 

"Es igual a su papá", "el vivo retrato de su padre, el mejor periodista. Se le extraña" y "debe ser igual a su papá, no solo físicamente, sino también con su tremendo corazón", fueron algunos de los demás mensajes que dejaron.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa cuándo se entregan y qué debo hacer para recibirlos

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Revelan momento exacto de colisión de bus en Maipú que dejó 12 pasajeros heridos

El registro será clave para esclarecer lo ocurrido, pues muestra un presunto viraje mal ejecutado. Los pasajeros heridos fueron trasladados por personal del SAPU hasta el Hospital del Carmen.

28/01/2026

“Te quiero decir una sola cosa”: La feroz reacción de Francisco Kaminski por nueva relación de Camila Andrade

El animador se enteró en vivo de la noticia sin saber que se encontraba al aire, por lo que incluso arremetió contra Adriana Barrientos.

27/01/2026

Lactante de seis meses está grave tras intoxicación por cocaína en Santiago: Su madre fue detenida

Carabineros revisó el inmueble de la mujer por instrucción de la Fiscalía Centro Norte. Aunque no se hallaron sustancias ilícitas, fue detenida por la institución por su presunta responsabilidad en el estado de la menor.

28/01/2026

“Me va a encontrar”: Trini Cerda en picada contra Patricia Maldonado por dichos sobre comunidad trans

La exjugadora de Gran Hermano respondió a las polémicas declaraciones de la panelista de TV. "Esta señora me está cansando", apuntó.

28/01/2026