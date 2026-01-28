Hija de Roberto Bruce cumple 23 años y causa revuelo en redes sociales por el parecido a su padre - Chilevisión

Los usuarios de Instagram recordaron con cariño al periodista y resaltaron el parecido entre padre e hija. "Debe ser igual a su papá, no solo físicamente, sino también con su tremendo corazón", comentaron.

Martina Bruce, hija del recordado periodista Roberto Bruce, cumplió 23 años. Su madre, Andrea Sanhueza, la celebró en una publicación de Instagram: "Felices 23 mi niñita linda. Te adoro de aquí a la luna".

El mensaje fue parte de un carrusel de once fotografías, algunas actuales y otras de su niñez, en una de esas aparece junto a su padre.

Roberto Bruce era parte del equipo del matinal Buenos Días a Todos. El periodista perdió la vida, al igual que Felipe Camiroaga, en 2011 en el accidente del avión de la Fuerza Área de Chile (FACh) en el archipiélago de Juan Fernández.

La publicación causó emoción entre los usuarios, quienes lo recordaron con cariño y resaltaron el parecido entre padre e hija. "En una foto se parece mucho a su padre, que en paz descanse", comentó una seguidora.

"Es igual a su papá", "el vivo retrato de su padre, el mejor periodista. Se le extraña" y "debe ser igual a su papá, no solo físicamente, sino también con su tremendo corazón", fueron algunos de los demás mensajes que dejaron.