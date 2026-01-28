 “La Camila le prohibía hablar conmigo”: Adriana Barrientos confesó que le gusta Francisco Kaminski y se declaró en vivo - Chilevisión
Minuto a minuto
Gendarme es herido de gravedad tras ser apuñalado por recluso en la región de Coquimbo Nueve personas se encuentran extraviadas en el cerro El Carbón tras salirse de ruta principal Metro de Santiago informa normalización del servicio tras emergencia en Línea 2: Estaciones fueron reabiertas Pdte. Boric visita zonas afectadas por incendios y hace recomendaciones para evitar propagar el fuego Sismo sacude la zona centro del país: Revisa su magnitud y epicentro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/01/2026 18:04

“La Camila le prohibía hablar conmigo”: Adriana Barrientos confesó que le gusta Francisco Kaminski y se declaró en vivo

La panelista de farándula explicó que el amor dentro de su amistad es tan fuerte que se siente confundida por el comunicador.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Adriana Barrientos reveló que le gusta Francisco Kaminski como algo más que un amigo y dejó impactados a todos sus compañeros de panel.

Aunque todos pensaron que se trataba de una broma, Barrientos explicó que "siempre me ha gustado" e incluso comentó que Camila Andrade le prohibía a Kaminski hablar con ella porque sentía celos.

¿Qué dijo Adriana Barrientos?

"Yo le dije: 'Amigo, voy a decir la verdad con respecto a ti y a mí y Kaminski se rió", explicó Adriana Barrientos en el último capítulo de Zona de Estrellas, donde también agregó: "Yo a ti te amo, te amo desde hace muchos años. Sí, se lo dije, me da plancha, pero se lo escribí y se lo dije".

En esa misma línea, agregó: "Voy a decir la verdad, puede que sea un amor silencioso, pero algo de amor hay. Siempre me ha gustado (...) Puedo ser la eterna enamorada del Kami y que yo siempre lo he querido de chica, y uno a veces también se confunde".

La panelista fue tajante y admitió que "de repente como que los dos nos tendemos a confundir", sin embargo, nunca se ha concretado un acercamiento o un romance entre ambos.

"En algún minuto de mi vida yo me estuve confundiendo y como que despertaba en mí algo y despertó una admiración y un cariño enorme", relató Barrientos, quien también admitió que, en cuanto a las mujeres, "ninguna me gusta para el Kami", debido a sus sentimientos por él.

A pesar de todo, Adriana reconoció que, según su apreciación, tanto Francisco Kaminski como Camila Andrade se aman aún: "A mí me tocó ver, que por supuesto rompieron mi alma, los mensajes de Camila Andrade y mi alma se rompía en mil pedazos".

"La Camila siempre se puso celosa, la Camila le prohibía hablar conmigo", concluyó la panelista, quien confesó que no niega la posibilidad de que en algún momento se de un acercamiento durante una fiesta u otro tipo de situación donde esté acompañada de Kaminski.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa cuándo se entregan y qué debo hacer para recibirlos

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Revelan momento exacto de colisión de bus en Maipú que dejó 12 pasajeros heridos

El registro será clave para esclarecer lo ocurrido, pues muestra un presunto viraje mal ejecutado. Los pasajeros heridos fueron trasladados por personal del SAPU hasta el Hospital del Carmen.

28/01/2026

“Te quiero decir una sola cosa”: La feroz reacción de Francisco Kaminski por nueva relación de Camila Andrade

El animador se enteró en vivo de la noticia sin saber que se encontraba al aire, por lo que incluso arremetió contra Adriana Barrientos.

27/01/2026

Lactante de seis meses está grave tras intoxicación por cocaína en Santiago: Su madre fue detenida

Carabineros revisó el inmueble de la mujer por instrucción de la Fiscalía Centro Norte. Aunque no se hallaron sustancias ilícitas, fue detenida por la institución por su presunta responsabilidad en el estado de la menor.

28/01/2026

“Me va a encontrar”: Trini Cerda en picada contra Patricia Maldonado por dichos sobre comunidad trans

La exjugadora de Gran Hermano respondió a las polémicas declaraciones de la panelista de TV. "Esta señora me está cansando", apuntó.

28/01/2026