“La Camila le prohibía hablar conmigo”: Adriana Barrientos confesó que le gusta Francisco Kaminski y se declaró en vivo - Chilevisión

La panelista de farándula explicó que el amor dentro de su amistad es tan fuerte que se siente confundida por el comunicador.

Este miércoles, Adriana Barrientos reveló que le gusta Francisco Kaminski como algo más que un amigo y dejó impactados a todos sus compañeros de panel.

Aunque todos pensaron que se trataba de una broma, Barrientos explicó que "siempre me ha gustado" e incluso comentó que Camila Andrade le prohibía a Kaminski hablar con ella porque sentía celos.

¿Qué dijo Adriana Barrientos?

"Yo le dije: 'Amigo, voy a decir la verdad con respecto a ti y a mí y Kaminski se rió", explicó Adriana Barrientos en el último capítulo de Zona de Estrellas, donde también agregó: "Yo a ti te amo, te amo desde hace muchos años. Sí, se lo dije, me da plancha, pero se lo escribí y se lo dije".

En esa misma línea, agregó: "Voy a decir la verdad, puede que sea un amor silencioso, pero algo de amor hay. Siempre me ha gustado (...) Puedo ser la eterna enamorada del Kami y que yo siempre lo he querido de chica, y uno a veces también se confunde".

La panelista fue tajante y admitió que "de repente como que los dos nos tendemos a confundir", sin embargo, nunca se ha concretado un acercamiento o un romance entre ambos.

"En algún minuto de mi vida yo me estuve confundiendo y como que despertaba en mí algo y despertó una admiración y un cariño enorme", relató Barrientos, quien también admitió que, en cuanto a las mujeres, "ninguna me gusta para el Kami", debido a sus sentimientos por él.

A pesar de todo, Adriana reconoció que, según su apreciación, tanto Francisco Kaminski como Camila Andrade se aman aún: "A mí me tocó ver, que por supuesto rompieron mi alma, los mensajes de Camila Andrade y mi alma se rompía en mil pedazos".

"La Camila siempre se puso celosa, la Camila le prohibía hablar conmigo", concluyó la panelista, quien confesó que no niega la posibilidad de que en algún momento se de un acercamiento durante una fiesta u otro tipo de situación donde esté acompañada de Kaminski.