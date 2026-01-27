“Hasta hace dos semanas...”: Aseguran que Camila Andrade tuvo un “remember” con Francisco Kaminski - Chilevisión

Adriana Barrientos incluso aseguró que Andrade y Kaminski mantenían comunicación mediante mensajes y llamadas.

Este martes, Adriana Barrientos reveló que Camila Andrade habría tenido un intento de reconciliación con Francisco Kaminski, cercano al tiempo en que ella habría retomado su relación con Jorge Yungue.

En medio del relato, Barrientos también aseguró que Andrade y Kaminski se comunicaban por teléfono hasta hace dos semanas atrás.

¿Hubo un acercamiento entre Camila Andrade y Francisco Kaminski?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos aseguró: "Hasta hace dos semanas había llamadas de ella en el teléfono de Kaminski; yo las vi".

En esa misma línea, agregó: "Yo tengo un video donde yo salgo bailando con el Kami en una fiesta y había mensajes de la Camila en el celular del Kami".

Hugo Valencia mencionó que Camila Andrade y Francisco Kaminski habían terminado su relación amorosa cerca del mes de octubre, a lo que Barrientos reveló: "Tuvieron un remember. En diciembre parece que continuaba el remember porque ella le dijo a Kaminski que se iba a ir con la mamá a Brasil, por eso yo llamé a mi amigo".

Finalmente, Valencia recordó que el comunicador había sido visto con una mujer en una fiesta, por lo que Barrientos aclaró: "Eso fue después de que la Camila volvió de Brasil", cerró.