 “Hasta hace dos semanas...”: Aseguran que Camila Andrade tuvo un “remember” con Francisco Kaminski - Chilevisión
Minuto a minuto
Caso Julia Chuñil: Juzgado autoriza demoler casa y bodega de la adulta mayor desaparecida “Corriendo y pidiendo ayuda”: El crudo testimonio de vecina que ayudó a mujer embarazada víctima de VIF Hay cuatro desaparecidos: Mira el lugar exacto donde se hundió la embarcación Koñimo I en Cochamó Gendarmería aclara que excarabinero condenado por apremios ilegítimos contra senadora Campillai aún no recibe beneficios “El relato de ellos es trascendental”: Fiscal contó cómo sobrevivieron dos personas a la tragedia en Los Lagos
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/01/2026 21:20

“Hasta hace dos semanas...”: Aseguran que Camila Andrade tuvo un “remember” con Francisco Kaminski

Adriana Barrientos incluso aseguró que Andrade y Kaminski mantenían comunicación mediante mensajes y llamadas.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Adriana Barrientos reveló que Camila Andrade habría tenido un intento de reconciliación con Francisco Kaminski, cercano al tiempo en que ella habría retomado su relación con Jorge Yungue.

En medio del relato, Barrientos también aseguró que Andrade y Kaminski se comunicaban por teléfono hasta hace dos semanas atrás.

¿Hubo un acercamiento entre Camila Andrade y Francisco Kaminski?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos aseguró: "Hasta hace dos semanas había llamadas de ella en el teléfono de Kaminski; yo las vi".

En esa misma línea, agregó: "Yo tengo un video donde yo salgo bailando con el Kami en una fiesta y había mensajes de la Camila en el celular del Kami".

Hugo Valencia mencionó que Camila Andrade y Francisco Kaminski habían terminado su relación amorosa cerca del mes de octubre, a lo que Barrientos reveló: "Tuvieron un remember. En diciembre parece que continuaba el remember porque ella le dijo a Kaminski que se iba a ir con la mamá a Brasil, por eso yo llamé a mi amigo".

Finalmente, Valencia recordó que el comunicador había sido visto con una mujer en una fiesta, por lo que Barrientos aclaró: "Eso fue después de que la Camila volvió de Brasil", cerró.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Se paga en pocas horas: Revisa acá cómo recibir el Subsidio al Empleo Joven en enero 2026

Lo último

Lo más visto

Tragedia en Viña del Mar: Una menor de edad falleció tras caer desde Mall Marina Arauco

Al lugar llegaron equipos de emergencias y Carabineros, quienes confirmaron la muerte de la víctima.

27/01/2026

“Te quiero decir una sola cosa”: La feroz reacción de Francisco Kaminski por nueva relación de Camila Andrade

El animador se enteró en vivo de la noticia sin saber que se encontraba al aire, por lo que incluso arremetió contra Adriana Barrientos.

27/01/2026

En pocas horas: Advierten que habrá cortes de luz en cinco comunas de la Región Metropolitana

Las comunas afectadas son Conchalí, Pudahuel, Maipú, San Joaquín y La Florida.

27/01/2026

Gendarmería aclara que excarabinero condenado por apremios ilegítimos contra senadora Campillai aún no recibe beneficios

El exuniformado, quien cumple su condena en la cárcel de Molina, solicitó salida dominical por buena conducta, pero el Consejo Técnico a cargo de su evaluación todavía no ha sesionado.

27/01/2026