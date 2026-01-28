Sujeto venezolano fue detenido por brutal agresión a chileno en Paraguay: Víctima quedó con un traumatismo de cráneo - Chilevisión

Según informaron medios locales, ambos hombres eran mochileros y habrían estado bebiendo alcohol en la vía pública, momentos previos a la golpiza que dejó al chileno inconsciente.

Medios paraguayos reportaron la detención de un hombre venezolano de 35 años que golpeó brutalmente a un chileno de 33 en las calles de la ciudad de Horqueta. Un video viral evidenció cómo habría ocurrido.

Primero, el agresor golpeó el rostro del joven chileno hasta que cayó al suelo. Allí siguió con patadas y lo golpeó en la cabeza reiteradamente hasta que una mujer impidió que siguiera.

Aun así, el chileno resultó inconsciente con traumatismo de cráneo y fue trasladado por policías a un hospital, donde quedó internado en estado grave pero fuera de riesgo vital.

Los uniformados, además, detuvieron al sujeto venezolano por homicidio doloso en grado de tentativa, según leyes paraguayas. Además, se consignó que ambos hombres no portaban documentos en ese momento.

Según la prensa local, los individuos habrían estado bebiendo alcohol en la vía pública. Es más, los relatos señalan que se divisan botellas de cerveza alrededor y se menciona que el chileno está con un vaso al momento de recibir el primer golpe.

Según informó el medio ABC, eran mochileros y días antes habrían deambulado por la ciudad de Concepción, Paraguay.