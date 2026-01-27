“Es mi vida, yo me separé”: Ludmila Ksenofontova arremetió contra Álvaro Ballero por sus dichos en redes sociales - Chilevisión

Ludmila aseguró que a ella nadie le preguntó por su opinión, antes de que Álvaro asegurara que la artista circense tiene una nueva relación amorosa.
Este martes, Ludmila Ksenofontova volvió a alzar la voz y se refirió a los dichos de Álvaro Ballero, donde señaló que se dio una nueva oportunidad en el amor tras enterarse que la artista circense tenía una nueva pareja.
La exesposa de Ballero aseguró que no se le informó sobre dar a conocer esta información y dejó en claro que en su quiebre matrimonial no hubo infidelidad.
"Cada uno tiene sus tiempos para contar las cosas y si uno no quiere contar, también es válido", expresó Ksenofontova en su cuenta de Instagram.
La artista circense mostró duros comentarios que recibió en redes sociales, por lo que agregó: "Aquí a mí no me preguntaron si yo quería contar o no. Si estoy conociendo a alguien, es mi vida. Yo me separé. No era una pelea, era una decisión".
Finalmente, Ludmila concluyó: "Y otra cosa que también quiero aclarar: aquí nadie fue infiel. Nos separamos y conocimos personas. Cada uno con su vida. Si fue pronto o no es cosa de cada uno. Hoy día estoy full niños".