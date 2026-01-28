Se extenderán por varias horas: Informan que habrá cortes de agua en cinco comunas de la Región Metropolitana - Chilevisión

Las comunas afectadas serán Melipilla, Quilicura, Lo Barnechea, Pudahuel y La Florida.

A través de su plataforma, Aguas Andinas dio a conocer un mapa en el que especifican cuáles serán las zonas afectadas por cortes de agua en la Región Metropolitana.

Cada día, en el sitio web se anuncian las interrupciones, tanto programadas como de emergencia. En este caso, la totalidad está planificada por la empresa.

Informan que habrá cortes de agua en distintas comunas de la Región Metropolitana

Melipilla: Jueves 29 de enero desde las 15:00 hasta las 23:00 horas.

Quilicura: Desde el jueves 29 de enero a las 15:00 hasta el viernes 30 de enero a la 01:00 horas.

Lo Barnechea: Desde el jueves 29 de enero a las 15:00 hasta el viernes 30 de enero a las 03:00 horas.

Pudahuel: Desde el miércoles 28 de enero a las 16:20 hasta el jueves 29 de enero a las 03:00 horas.

La Florida: Desde el jueves 29 de enero a las 15:00 hasta el viernes 30 de enero a las 02:00 horas.