“Está muy triste”: Francisco Kaminski habría vivido compleja tarde tras enterarse de nuevo romance de Camila Andrade - Chilevisión

El comunicador se habría apoyado en una conocida figura del espectáculo, tras enterarse en vivo de que Camila Andrade estaría en una relación con el empresario Jorge Yungue.

Este miércoles, Carla Ballero entregó nuevos detalles sobre la reacción de Francisco Kaminski al enterarse de la nueva relación de Camila Andrade con el empresario Jorge Yungue.

Ballero aseguró que supo de esta situación porque ella iba a reunirse con una conocida figura del espectáculo, cuyo nombre no quiso revelar, y como no pudo asistir, llegó Francisco Kaminski en su lugar.

¿Qué pasó con Francisco Kaminski?

"Quedó muy triste Francisco al escuchar esta noticia de su examada o amada aún, no lo sabemos", expresó Ballero en el último capítulo de Zona de Estrellas.

En esa misma línea, reveló que este amigo con el que Kaminski compartió, fue quien le brindó más apoyo durante su separación con Carla Jara y además aseguró que "lo conocemos todos".

"Dije: 'No voy a poder ir', pero como a mi amigo le gusta poco, inmediatamente encontró otra compañía y ¿quién era esa compañía? Francisco Kaminski", relató Ballero.

La panelista aseguró que esta persona que acompañó a Kaminski es "su amigo en las buenas y en las malas, su amigo fiel", mientras que Hugo Valencia aseguró que Kaminski había salido con esta persona para "ahogar las penas".

Por su parte, Adriana Barrientos confesó que Kaminski aún sigue enamorado de Camila Andrade: "Yo he hablado con el Kami y él me ha confesado, y la Camila Andrade también, hasta el día de hoy está enamorada de Kaminski porque a mí me tocó ver que, por supuesto, rompieron mi alma, corazones y mensajes de Camila Andrade".