Decretan prisión preventiva para el exfiscal Guerra por Caso Audios: Cumplirá en Capitán Yáber

El Ministerio Público dictó la medida cautelar en el marco de la investigación del expersecutor por los delitos de cohecho, violación de secreto y prevaricación administrativa.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, imputado por su participación en el Caso Audios.

El expersecutor tendrá que cumplir desde este jueves con la medida cautelar por los delitos de cohecho, violación de secreto y prevaricación administrativa, en el contexto de su relación con el abogado Luis Hermosilla.

El juez Guillermo Rodríguez dictó la resolución tras ocho jornadas de formalización, desde su comienzo el pasado 9 de marzo.

Por lo tanto, Guerra tendrá que permanecer en Capitán Yáber “para resguardar su integridad física dado el cargo que detentaba”.





Exfiscal Guerra por Caso Audios

El procedimiento judicial del exfiscal Guerra se debe a la revelación de diversos chats de WhatsApp con Luis Hermosilla, donde intercambiaban mensajes sobre las causas Dominga-Exalmar y el caso Penta.

Al expersecutor se le acusa de conductas corruptivas por filtrar información privilegiada a cambio de favores del mencionado abogado.

La Fiscalía determinó un plazo de 45 días para el desarrollo de la investigación. Mientras, Manuel Guerra tendrá que cumplir prisión preventiva.