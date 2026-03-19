Luz verde a plan de conservación de ranitas de Darwin: Contraloría tomó razón del reingresado decreto

Una nueva especie nativa se suma al Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies, que busca dar protección a la fauna amenazada en el país. La iniciativa también contempla la recuperación del bosque templado austral.

La Contraloría General de la República confirmó la Toma de Razón del decreto que aprueba plan de conservación de las Ranitas de Darwin, luego de que el gobierno del presidente Kast reingresara el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies (Recoge).

El organismo informó el procedimiento a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, donde dieron a conocer que esta medida orientada a la protección de estas especies nativas amenazadas de Chile obtuvo luz verde de parte del ente fiscalizador.

“Hemos cursado el Decreto N° 38 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Plan RECOGE, para la conservación de las Ranitas de Darwin”, anunciaron esta mañana en la plataforma.

Cabe señalar que la iniciativa también contempla la recuperación del bosque templado austral, esencial para su supervivencia; el control de la quitridiomicosis, enfermedad infecciosa que afecta su piel, e investigación y monitoreo.

El decreto, vale mencionar, fue reingresado el miércoles 18 de marzo en Contraloría, un día después de que el Gobierno retirara de la entidad 43 decretos ambientales de la administración del expresidente Boric que se encontraban en trámite de toma de razón.

Entre ellos figuraba el Decreto N° 38 de 2025, que aprueba el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de las ranitas de Darwin. El propio Ministerio argumentó que lo hicieron para “revisar los decretos aún en trámite”.

Según explicaron, buscaron asegurar que “los instrumentos emanados desde el Ministerio respondan a los estándares técnicos y normativos vigentes“. “Es una práctica habitual al inicio de una nueva gestión, y es consistente con lo realizado en administraciones anteriores”, agregaron.

Qué es el Plan RECOGE del Ministerio de Medio Ambiente

De acuerdo con la organización ambientalista Oikonos, los planes de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies (RECOGE) son instrumentos liderados por el Ministerio del Medio Ambiente de Chile, para contribuir a la conservación de la fauna nativa del país y al desarrollo sustentable.

Todo esto, con el objetivo de mejorar el estado de conservación de las especies nativas del país a través de la coordinación con distintas instituciones del Estado, la sociedad civil, comunidades, academia y del sector privado.

Este programa, a su vez, está dirgido a aquellas especies clasificadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, y le confiere al ministerio facultades para ejecutar programas de investigación, protección y conservación de la biodiversidad.

Entre las especies protegidas se encuentran el Picaflor de Arica, las Golondrinas de mar del norte de Chile, las Aves terrestres del Archipiélago de Juan Ferández, el Zorro chilote, el Huillín y el Gaviotín chico.