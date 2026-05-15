Alerta por aumento de robos en museos y monumentos históricos: Sus piezas están avaluadas en millones de pesos

Este jueves el Museo de Arte Contemporáneo sufrió el robo de una importante escultura, pero no ha sido la única.

Otros de los monumentos han sido vandalizados en la Región Metropolitana, como la Fuente Alemana, donde delincuentes generaron graves destrozos y se llevaron piezas de alto valor histórico.

El robo y tráfico ilícito de bienes patrimoniales en Chile representa una amenaza y se ha repetido en el último tiempo.

Las piezas están avaluadas en millones de pesos, lo que deja en alerta a los equipos policiales.