Santiago Wanderers vs Palmeiras: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS partido Copa Libertadores Sub 20

Santiago Wanderers se mide al Palmeiras por la segunda semifinal de la Copa Libertadores Sub 20, partido que se juega en el Estadio IDV de Quito, Ecuador.

Santiago Wanderers vive una jornada histórica este jueves, enfrentando al Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores Sub 20.

Los Caturros han tenido una soberbia actuación en el torneo que se juega en Ecuador, arribando a esta instancia luego de finalizar en el primer puesto del Grupo C.

Por su parte, el Verdao viene de ser líder de la Zona B con dos victorias y un empate, buscando instalarse en la gran final del torneo.





Wanderers vs Palmeiras por Copa Libertadores Sub 20: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Santiago Wanderers ante Palmeiras será transmitido en vivo por el sitio de chilevision.cl y nuestro canal de YouTube.

En estas plataformas podrás ver totalmente gratis y online la esperada semifinal por la Copa Libertadores Sub 20.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Wanderers vs Palmeiras GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Wanderers vs Palmeiras?

El compromiso del cuadro de Valparaíso contra los brasileños inicia a las 20:30 horas de Chile de este jueves 19 de marzo, disputándose en el Estadio IDV de Quito.