“Mosca muerta rusa”: Ludmila Ksenofontova expuso comentarios que recibió tras quiebre con Álvaro Ballero - Chilevisión

La patinadora compartió registros de los mensajes que ha recibido en medio de su mediática separación del exchico reality, luego de que se conociera que ambos rehicieron su vida amorosa.

Ludmila Ksenofontova se cansó de los comentarios recibidos tras su quiebre matrimonial con Álvaro Ballero y expuso la serie de críticas que ha recibido en los últimos días.

Fue en noviembre del año pasado cuando el ex chico reality dio a conocer que su relación había terminado tras casi 20 años de matrimonio y cuatro hijos en común.

Esta semana se sumó un nuevo capítulo, ya que se conció que ambos habrían encontrado el amor nuevamente con otras personas.

“Me impresiona cómo hablan del 'duelo', que no puedo estar solo, etc. Mi ex rehizo su vida en pareja hace mucho, no sé exactamente, pero meses, yo sólo me enteré hace un par de semanas, eso me permitió dar vuelta la página y permitirme volver a intentar sonreír y ser feliz, para mis hijos y por mí. No veo el problema en eso”, señaló en Instagram el ganador de Protagonistas de la Fama.

Ludmila expuso mensajes tras quiebre con Álvaro Ballero

El problema para Ludmila Ksenofontova fue que tras la nueva revelación comenzó a recibir una serie de comentarios y decidió exponerlos en su cuenta de Instagram.

“Grande Álvaro, media mina que te sacaste”, “de mujer valiente a funada ahora”, “ponte a buscar trabajo mejor o quieres que tu ex te siga manteniendo. ¿Ese techo que ocupas lo pagas a medias? Te haces la mosca muerta”, fueron algunos de los mensajes que recibió.