 “Mosca muerta rusa”: Ludmila Ksenofontova expuso comentarios que recibió tras quiebre con Álvaro Ballero - Chilevisión
Minuto a minuto
Emergencia en el Metro de Santiago: Reportan cierre de tres estaciones de Línea 2 Pdte. Boric visita zonas afectadas por incendios y hace recomendaciones para evitar propagar el fuego Sismo sacude la zona centro del país: Revisa su magnitud y epicentro Confirman hallazgo y recuperación de la sexta y última víctima fatal luego del naufragio de embarcación en Cochamó Concejo de Providencia aprueba regreso de monumento al general Baquedano a Plaza Italia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/01/2026 13:37

Ludmila Ksenofontova expuso comentarios que recibió tras quiebre con Álvaro Ballero

La patinadora compartió registros de los mensajes que ha recibido en medio de su mediática separación del exchico reality, luego de que se conociera que ambos rehicieron su vida amorosa.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Ludmila Ksenofontova se cansó de los comentarios recibidos tras su quiebre matrimonial con Álvaro Ballero y expuso la serie de críticas que ha recibido en los últimos días. 

Fue en noviembre del año pasado cuando el ex chico reality dio a conocer que su relación había terminado tras casi 20 años de matrimonio y cuatro hijos en común. 

Esta semana se sumó un nuevo capítulo, ya que se conció que ambos habrían encontrado el amor nuevamente con otras personas. 

“Me impresiona cómo hablan del 'duelo', que no puedo estar solo, etc. Mi ex rehizo su vida en pareja hace mucho, no sé exactamente, pero meses, yo sólo me enteré hace un par de semanas, eso me permitió dar vuelta la página y permitirme volver a intentar sonreír y ser feliz, para mis hijos y por mí. No veo el problema en eso”, señaló en Instagram el ganador de Protagonistas de la Fama.

Ludmila expuso mensajes tras quiebre con Álvaro Ballero

El problema para Ludmila Ksenofontova fue que tras la nueva revelación comenzó a recibir una serie de comentarios y decidió exponerlos en su cuenta de Instagram. 

“Grande Álvaro, media mina que te sacaste”, “de mujer valiente a funada ahora”, “ponte a buscar trabajo mejor o quieres que tu ex te siga manteniendo. ¿Ese techo que ocupas lo pagas a medias? Te haces la mosca muerta”, fueron algunos de los mensajes que recibió. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa cuándo se entregan y qué debo hacer para recibirlos

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Revelan momento exacto de colisión de bus en Maipú que dejó 12 pasajeros heridos

El registro será clave para esclarecer lo ocurrido, pues muestra un presunto viraje mal ejecutado. Los pasajeros heridos fueron trasladados por personal del SAPU hasta el Hospital del Carmen.

28/01/2026

“Te quiero decir una sola cosa”: La feroz reacción de Francisco Kaminski por nueva relación de Camila Andrade

El animador se enteró en vivo de la noticia sin saber que se encontraba al aire, por lo que incluso arremetió contra Adriana Barrientos.

27/01/2026

Lactante de seis meses está grave tras intoxicación por cocaína en Santiago: Su madre fue detenida

Carabineros revisó el inmueble de la mujer por instrucción de la Fiscalía Centro Norte. Aunque no se hallaron sustancias ilícitas, fue detenida por la institución por su presunta responsabilidad en el estado de la menor.

28/01/2026

“Me va a encontrar”: Trini Cerda en picada contra Patricia Maldonado por dichos sobre comunidad trans

La exjugadora de Gran Hermano respondió a las polémicas declaraciones de la panelista de TV. "Esta señora me está cansando", apuntó.

28/01/2026