Confirman hallazgo de quinto cuerpo tras naufragio de embarcación en Los Lagos - Chilevisión

28/01/2026 15:11

Confirman hallazgo de quinto cuerpo tras naufragio de embarcación en Los Lagos

La Armada confirmó que, al igual que en los casos anteriores, la víctima fatal fue encontrada al interior de la embarcación siniestrada.

Este miércoles, la Armada confirmó el hallazgo de una quinta víctima fatal tras el naufragio de la embarcación Koñimo I en la comuna de Cochamó, región de Los Lagos. 

Al igual que en los casos anteriores, el cuerpo fue encontrado al interior de la embarcación siniestrada. Cabe señalar que de acuerdo a las primeras investigaciones, la tripulación estaba descansando cuando ocurrió la emergencia, lo que explicaría que ninguno portara chalecos salvavidas.

Con este nuevo hallazgo, solo queda una persona desaparecida tras la tragedia que ocurió en la madrugada del martes y donde dos tripulantes lograron sobrevivir.

Fiscal afirma que relato de los sobrevivientes será clave

En conversación con los medios de comunicación, María Angélica de Miguel, fiscal regional subrogante de la región de Los Lagos afirmó que "los dos sobrevivientes están bien, uno tiene una lesión en su muñeca, pero ambos ya fueron dados de alta y se encuentran en sus domicilios. El relato de ellos es trascendental para la investigación y ellos lograron salir a flote de la embarcación y luego nadaron". 

