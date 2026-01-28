 Confirman hallazgo y recuperación de la sexta y última víctima fatal luego del naufragio de embarcación en Cochamó - Chilevisión
28/01/2026 16:03

Confirman hallazgo y recuperación de la sexta y última víctima fatal luego del naufragio de embarcación en Cochamó

Este último cuerpo se encontró al interior de la embarcación siniestrada, al igual como había ocurrido con la quinta víctima solo horas antes. 

Pasadas las 15:00 horas de este miércoles, la Gobernación Marítima de Puerto Montt confirmó el hallazgo y recuperación del sexto y último tripulante desaparecido del catamarán Koñimo I.

Cabe señalar que esta embarcación naufragó en la madrugada del pasado martes en el Estuario de Reloncaví, región de Los Lagos, donde fallecieron seis personas y otras dos lograron sobrevivir.

Con este hallazgo, se da por finalizado el operativo de búsqueda, confirmándose el fallecimiento de los seis tripulantes que permanecían desaparecidos tras la tragedia. 

Mientras que en el lugar continuarán las diligencias de la Policía de Investigaciones de Chile, a través de su Brigada de Homicidios, con el objetivo de establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades asociadas a este fatal accidente. 

