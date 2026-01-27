“El relato de ellos es trascendental”: Fiscal contó cómo sobrevivieron dos personas a la tragedia en Los Lagos - Chilevisión

Este martes por la tarde, las autoridades confirmaron que hay dos muertos, dos rescatados y otros cuatro desaparecidos en Cochamó, región de Los Lagos, donde naufragó una embarcación en la madrugada. María Angélica de Miguel, fiscal regional subrogante de la región de Los Lagos afirmó que "los dos sobrevivientes están bien, uno tiene una lesión en su muñeca, pero ambos ya fueron dados de alta y se encuentran en sus domicilios. El relato de ellos es trascendental para la investigación y ellos lograron salir a flote de la embarcación y luego nadaron".