En pocas horas: Advierten que habrá cortes de luz en cinco comunas de la Región Metropolitana - Chilevisión

Enel, compañía encargada del suministro eléctrico en la Región Metropolitana, informó que habrá cortes de luz en distintos sectores de Santiago durante las próximas horas.

De acuerdo a lo informado en la plataforma de la empresa, estos corresponden a trabajos programados por la compañía, como mantenimientos a la red eléctrica.

Las comunas afectadas son Conchalí, Pudahuel, Maipú, San Joaquín y La Florida.

Advierten que habrá cortes de luz en 5 comunas de la Región Metropolitana

Conchalí: Miércoles 28 de enero desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Pudahuel: Miércoles 28 de enero desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: Miércoles 28 de enero desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

San Joaquín: Miércoles 28 de enero desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

La Florida: Miércoles 28 de enero desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida: Miércoles 28 de enero desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.