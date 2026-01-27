En pocas horas: Advierten que habrá cortes de luz en cinco comunas de la Región Metropolitana - Chilevisión

Las comunas afectadas son Conchalí, Pudahuel, Maipú, San Joaquín y La Florida.
Enel, compañía encargada del suministro eléctrico en la Región Metropolitana, informó que habrá cortes de luz en distintos sectores de Santiago durante las próximas horas.
De acuerdo a lo informado en la plataforma de la empresa, estos corresponden a trabajos programados por la compañía, como mantenimientos a la red eléctrica.
Las comunas afectadas son Conchalí, Pudahuel, Maipú, San Joaquín y La Florida.
Conchalí: Miércoles 28 de enero desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
Pudahuel: Miércoles 28 de enero desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.
Maipú: Miércoles 28 de enero desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
San Joaquín: Miércoles 28 de enero desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
La Florida: Miércoles 28 de enero desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
La Florida: Miércoles 28 de enero desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
La Florida: Miércoles 28 de enero desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.