Yuhui sorprendió con noble gesto a familia damnificada por incendios que conoció en Sabingo - Chilevisión

28/01/2026 15:49

Yuhui sorprendió con noble gesto a familia damnificada por incendios que conoció en Sabingo

El influencer visitó a unos artesanos en la comuna de Penco que, a raíz del siniestro, perdieron todo lo que tenían y encabezó una campaña para ayudarlos con la reconstrucción.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Yuhui Lee se sumó al listado de influencers que fueron al sur en ayuda de los damnificados por los incendios forestales que afectaron a las regiones del Ñuble y Biobío

El exparticipante de Gran Hermano viajó hasta la localidad de Penco para reencontrarse con una familia de artesanos a la que conoció hace unos años grabando para Sabingo, quienes perdieron todo lo que tenían en el siniestro.

“Chiquillos, les quiero contar una historia. Llegamos al sector de Villa Alegre en Penco para encontrarme con unos viejos amigos. Ellos son don Santos y la tía Yolanda”, contó en un video en su cuenta de Instagram.

Yuhui Lee sorprendió a familia damnificada

El cocinero quiso sorprender a la familia y los visitó en Penco hasta donde les llevó almuerzo preparados por él mismo y otros enseres para que se instalen provisoriamente. 

“Una hermosa familia que igual que muchos, lo perdió todo en los incendios en el sur, pero a pesar de todo siguen con las ganas y fuerza para volver a levantarse”, destacó en su relato. 

Junto con eso, inició una campaña para recaudar fondos que los ayuden con la reconstrucción del que era su hogar. 

“Los quiero invitar a que los ayudemos, acompañarlos en todo lo que se viene para ellos, porque yo sé que entre todos podemos lograr grandes cosas. Chiquillos, ahora más que nunca no los dejemos solos”, agregó. 

