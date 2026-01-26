“Yo no sabía nada”: Habla acusado de provocar fatal incendio forestal en el Biobío - Chilevisión

Este lunes, quedó en libertad Claudio Luna, hombre acusado de provocar el fatal incendio forestal en la región del Biobío y donde fallecieron 20 personas. El sujeto habría utilizado una cocina a leña en mal estado, razón por la cual culpó al dueño del recinto. "Yo no sabía nada y el hombre no se hizo responsable. Me vine a trabajar a esa casa por mi hijo, lamentablemente yo no tenía idea de nada, que la estufa estaba mala y el hombre (dueño) no se hizo responsable", señaló tras quedar con medidas cautelares mientras dure la investigación.