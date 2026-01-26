 “Yo no sabía nada”: Habla acusado de provocar fatal incendio forestal en el Biobío - Chilevisión
Minuto a minuto
“Acá son normales las balaceras”: Vecinos relatan el peligro que viven tras triple homicidio en partido solidario Restricciones en la entrega de ayuda: La inédita medida que comenzó a aplicarse en zonas afectadas por incendios Comenzó juicio contra “Lucho Plátano”: Arriesga 100 años de cárcel tras asesinato de PDI y 6 crímenes más “Yo no sabía nada”: Habla acusado de provocar fatal incendio forestal en el Biobío Sismo sacude la zona centro-norte del país: Revisa su magnitud y epicentro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
26/01/2026 20:36

“Yo no sabía nada”: Habla acusado de provocar fatal incendio forestal en el Biobío

Este lunes, quedó en libertad Claudio Luna, hombre acusado de provocar el fatal incendio forestal en la región del Biobío y donde fallecieron 20 personas. El sujeto habría utilizado una cocina a leña en mal estado, razón por la cual culpó al dueño del recinto. "Yo no sabía nada y el hombre no se hizo responsable. Me vine a trabajar a esa casa por mi hijo, lamentablemente yo no tenía idea de nada, que la estufa estaba mala y el hombre (dueño) no se hizo responsable", señaló tras quedar con medidas cautelares mientras dure la investigación. 

Lo más visto

Deportista, madre y estaría “sumamente enamorada”: Revelan identidad de la nueva pareja de Álvaro Ballero

Ballero y su nueva pareja llevarían dos semanas saliendo e incluso se le habría visto juntos en el gimnasio donde ella trabaja.

26/01/2026

Informan que habrá cortes de luz en 8 comunas de la Región Metropolitana en las próximas horas

Se trata de trabajos programados por la compañía, que afectarán a las comunas de Quilicura, Conchalí, Recoleta, Quinta Normal, San Joaquín, Maipú, San Miguel y La Florida.

26/01/2026

Detenido por incendios forestales en Concepción quedó libre tras formalización

El individuo quedó en libertad y con las medidas cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno. 

26/01/2026

“Anda bajoneado por su bicicleta”: Padre que perdió su casa en Lirquén pide ayuda por el cumpleaños de su hijo

Sebastián, joven padre de Lirquén, una de las zonas más afectadas por los incendios forestales en la región del Biobío, conversó con CHV Noticias, donde afirmó que perdió su casa y sus herramientas de trabajo producto de las llamas.

26/01/2026
Publicidad