Detenido por incendios forestales en Concepción quedó libre tras formalización - Chilevisión

26/01/2026 17:34

Detenido por incendios forestales en Concepción quedó libre tras formalización

El individuo quedó en libertad y con las medidas cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno. 

El pasado viernes y en un amplio operativo de la Policía de Investigaciones, fue detenido un hombre de 38 años por ser el presunto responsable de iniciar el incendio en el sector conocido como Buen Retiro en la región del Biobío, donde 20 personas perdieron la vida. 

Al momento de su detención, se informó desde Fiscalía que de acuerdo a antecedentes preliminares de la investigación, el sujeto habría provocado el fuego debido a una negligencia, tras manipular una cocina a leña en mal estado.

Detenido queda en libertad tras formalización

Este lunes y tras su formalización, el individuo quedó en libertad y con las medidas cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno.  Además, se informó que la investigación durará seis meses. 

"Está comprobado que este incendio es el que mató a 20 personas y está claro que la acción que él desplegó es lo que provoca este incendio", señaló la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena.

