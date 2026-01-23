 Emoción total: PDI reúne a mascota con su familia tras extraviarse en incendio forestal - Chilevisión
23/01/2026 22:42

Emoción total: PDI reúne a mascota con su familia tras extraviarse en incendio forestal

La perrita logró sobrevivir a las llamas y, luego de unas horas, gracias a la difusión en diferentes plataformas, pudo reunirse con su dueña.

Un conmovedor momento se vivió en Lirquén, en unas de las zonas mayormente devastadas por los efectos de los incendios forestales en la Región del Biobío.

El hecho ocurrió cuando los veterinarios de la Clínica Móvil de la Policía de Investigaciones (PDI) rescataron a "Lilo", una hermosa perrita que, asustada por las consecuencias de la emergencia, se escondió de las llamas debajo de un automóvil.

La mascota salió con vida y, luego de unas horas, y gracias a la difusión en diferentes plataformas, pudo reunirse con su dueña.

En distintos registros se logra apreciar a una mujer visiblemente emocionada luego de que los veterinarios se la entregaran sana y salva.

