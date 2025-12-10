“No veo nada de pagos ni administración”: Yuhui Lee se defiende tras reclamo por problemas con trabajadores - Chilevisión

El creador de contenido compartió un mensaje en sus redes sociales donde abordó los problemas denunciados por trabajadores de uno de sus locales en San Vicente y explicó su rol en el negocio.

Yuhui Lee salió al paso de las críticas que ha recibido en los últimos días a raíz de un reclamo que hicieron los trabajadores de su restaurante ¡Ay Qué Lico!, de San Vicente, región de O’Higgins.

Cecilia Gutiérrez dio a conocer la noticia, señalando que el equipo del local de comida se manifestó colgando carteles con la consigna “¡Ay qué lico!, páganos los sueldos y las propinas, sinvergüenza”.

Según comentó la panelista de Primer Plano, los trabajadores del restaurante tendrían problemas con el pago de sueldos y propinas.

Yuhui Lee rompió el silencio

Yuhui Lee y abordó la situación en un video que compartió en su cuenta de Instagram, señalando que no estaba al tanto de lo ocurrido debido a que se encuentra fuera de Chile.

“Todo esto ha sido una sorpresa para mi. Estoy hace tres meses en China y el domingo me llegaron muchos mensajes con esta noticia”, comenzó diciendo.

El creador de contenido también aclaró su rol en el negocio en el que “solo ayudo como rostro. No veo nada de pagos, administración ni manejo del local y como estoy en China no hemos hablado nada del local”.

“¿Hubo problemas? Sí. Pero todo está solucionado. Obvio no es agradable lo que pasó, y a veces no entiendo tanta mala onda, de verdad tengo mucho cariño por todos y así seguirá siendo chiquillos”, escribió en su publicación.