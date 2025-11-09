“Muy fuerte”: Yuhui desata polémica tras publicar impactante video donde matan y cocinan a tortuga - Chilevisión

En el video se puede ver cómo el exGran Hermano Chile compra una tortuga para posteriormente cocinarla junto a su familia.

Durante el fin de semana, Yuhui Lee sorprendió a sus seguidores al compartir un video que rápidamente generó debate en redes sociales.

En el registro, publicado en su cuenta de Instagram, el popular cocinero aparece junto a su madre mientras se preparan para cocinar un animal que no es usual que sea comido en Occidente.

El exGran Hermano Chile acompañó el video con la descripción: "Chiquillos, ¿conocen este tipo de tortuga que se puede comer? Primera vez que lo pruebo, ¡está rico! Es muy común en China, porque tiene muchos nutrientes, cuando la gente necesita recuperarse, comen mucho este alimento. Es bueno y está bien".

"Había que omitir las partes donde mataban a la tortuga"

"Le dije que cocinara algo muy especial", comentó Yuhui Lee al inicio del video, mientras caminaba junto a su madre rumbo a un mercado de pescadería, donde más tarde se reuniría con su abuela para escoger los ingredientes del plato.

Una vez en el lugar, la familia se detuvo frente a un puesto con distintos animales marinos. "¿Cuánto vale esa tortuga?", se escucha preguntar al chef, antes de seleccionar una tortuga viva del tipo trioníquido, conocidas como "de caparazón blando".

El registro muestra cómo la vendedora saca al animal de la vitrina y comienza a descuartizarlo con un cuchillo. "A ver... cómo la matan", comenta Yuhui en el video. "Mira, se está moviendo...", añade su abuela al notar que la tortuga no murió de inmediato.

Finalmente, la vendedora limpió el animal, tras lo cual Yuhui y su familia llevaron los trozos de carne a su hogar para preparar el plato.



Video genera controversia entre seguidores de Yuhui

El video generó una fuerte controversia entre los seguidores de Yuhui Lee, dividiendo opiniones en redes sociales. Algunos criticaron la crudeza de las imágenes, que muestran la muerte del animal, mientras que otros salieron en defensa del cocinero, argumentando que se trata de una práctica común dentro de su cultura.

"Muy fuerte para mí", "gracias por mostrarnos parte de tu cultura", "no pude ver el video", "quizás había que omitir las partes donde matan a la tortuga", "respeto tu cultura Yuhui, pero no puedo negar que quedé sorprendida", fueron algunos de los comentarios que recibió el influencer.

