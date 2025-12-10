Tere Paneque reaccionó a respuestas de Jara y Kast sobre megaproyecto INNA: “Ninguna me gustó” - Chilevisión

"¿Hidrogeno verde o la pureza de los cielos del Cerro Paranal?", fue la pregunta que realizaron ayer en el debate, en referencia a la planta que busca ser construida a escasos kilómetros del importante observatorio.

La astrónoma y divulgadora científica Teresa Paneque se refirió a las respuestas de los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast en el Debate Anatel 2025, luego de ser consultados sobre el megaproyecto INNA en la Región de Antofagasta.

Se trata de una iniciativa que busca producir 100 mil toneladas anuales de hidrógeno verde y 650 mil toneladas de amoníaco verde en Taltal, a escasos kilómetros del Observatorio Paranal, lo que ha generado controversia por su eventual contaminación lumínica.

Mientras la candidata del oficialismo declaró que priorizará en su eventual gobierno la realización del proyecto, Kast mostró una posición contraria y optó por descartarlo al asegurar que "estos cielo son únicos a nivel mundial".

"Respecto al debate de anoche donde se tocó el tema de INNA y la protección de los cielos oscuros... todos saben la batalla que hemos dado aquí y desde distintas instituciones astronómicas para que el proyecto se cambie de ubicación", comenzó diciendo Paneque.

A través de un comunicado que publicó en Instagram, reconoció que "es un tema complejo para una sociedad con distintas prioridades, por eso es injusto que debamos escoger entre lo uno o lo otro".

Tere Paneque: "Ninguna de las respuestas me gustó"

Aún así, advirtió que “mover INNA no es solo por la astronomía y la ‘fama’, es por su impacto a un ecosistema más amplio, especies protegidas, impacto a las comunidades locales".

"Si queremos avanzar debemos considerar todo, no solo el cielo, no solo los trabajos (que los observatorios también traen)”, añadió, para dar a conocer su opinión sobre Jara y Kast: "Déjenme decirles que ninguna de las dos respuestas me gustó".

"Queda claro que desde la ciencia debemos seguir alzando la voz en temas políticos y que tratar de empujar a los candidatos a una elección dicotómica no es lo correcto", reflexionó en la red social.

"Frente a las elecciones mi decisión sigue siendo la misma. La única razón por la que esto es noticia es porque todos sabemos la realidad de cual es la visión científica y ambientalista de cada candidatura, no nos engañemos", sentenció Panqeue.

Finalmente, expresó su deseo de que “todo este entusiasmo e interés se mantenga, el proyecto INNA sigue en evaluación ambiental y debemos seguir hablando de ello para proteger nuestros laboratorios naturales”.