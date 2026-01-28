 “Te dará mucha rabia”: Chileno en Nueva Zelanda expuso los 5 servicios que allá son gratis y acá se pagan - Chilevisión
28/01/2026 13:29

“Te dará mucha rabia”: Chileno en Nueva Zelanda expuso los 5 servicios que allá son gratis y acá se pagan

El joven influencer reveló las cosas que llamaron su atención por ser gratuitas en el país oceánico y que en Chile no lo son. "Cuando me vine a Nueva Zelanda pensé que era normal pagar por todo", comentó.

Publicado por CHV Noticias

Un influencer chileno que vive en Nueva Zelanda compartió un video a través de su cuenta de Instagram (@Nickclsz), donde comparaba la vida en Chile con la del país oceánico.

"Cuando me vine a Nueva Zelanda pensé que era normal pagar por todo", parte diciendo Nick, asombrado por las diferencias entre ambas naciones.  

El creador de contenido comenzó a enumerar las cosas que los neozelandeses no cobran, pero que en nuestro país son servicios que exigen un costo. "Te va a dar mucha rabia", añadió en un texto en el video.

  • Baños públicos: "Son limpios abiertos y gratis". En Chile es común que en algunos casos se cobre por el uso de baños en espacios públicos.
  • Estacionamientos: Tanto en supermercados como malls éstos son de acceso liberado. "Estacionas, compras y te vas".
  • Propina: "El precio es el precio, nadie te cobra de más". A diferencia de algunos restaurantes nacionales, en el país insular no existe la propina.
  • Agua en restaurantes: "Pides y el agua llega sola, gratis siempre".
  • Entradas a parques nacionales: Montañas, lagos y senderos no requieren cobro por entrada. "La naturaleza es de todos".

Sin embargo, el influencer publicó otro video pero esta vez elogiando uno de los servicios públicos de Chile que no se encuentra en otro lugar: la Clave Única.

En el video detalla cómo ésta identidad digital se valora cuando se va a otros lugares ya que facilita muchas diligencias eléctrónicas. 

"Chile no será perfecto, pero en trámites estamos a años luz", confesó Nick.

