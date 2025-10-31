Conoce cómo funcionará el segundo factor de autenticación al momento de usar la ClaveÚnica - Chilevisión

Desde ahora, el acceso con ClaveÚnica incluirá un Segundo Factor de Autenticación (2FA), que reforzará la seguridad de los datos en los servicios digitales del Estado.

La ClaveÚnica se encuentra viviendo una importante actualización en su sistema de seguridad. El Gobierno anunció la incorporación de una nueva capa de verificación que cambiará la forma en que los usuarios acceden a sus cuentas.

A partir de ahora, el ingreso no se realizará únicamente con el RUT y la contraseña, sino que se añadirá un Segundo Factor de Autenticación (2FA). Esta medida busca fortalecer la protección de los datos personales y disminuir los riesgos de fraudes, hackeos o suplantación de identidad en las plataformas estatales.

Cómo funciona el segundo factor de autenticación en la ClaveÚnica