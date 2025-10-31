 Conoce cómo funcionará el segundo factor de autenticación al momento de usar la ClaveÚnica - Chilevisión
Minuto a minuto
Informe revela irregularidades en mall chinos: Venta de productos falsos y locales sin patente ni boletas Así fue el emotivo funeral de Krishna Aguilera: Familia promete no descansar hasta obtener justicia Caso Bruma: Familiares de tripulantes critican traslado del buque en medio de investigación por naufragio “Creen saberlo todo”: Amiga de Krishna Aguilera alzó la voz tras críticas por velorio Sorpresa en encuesta La Cosa Nostra: Jara lidera y Kast es relegado al cuarto lugar
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
31/10/2025 17:20

Conoce cómo funcionará el segundo factor de autenticación al momento de usar la ClaveÚnica

Desde ahora, el acceso con ClaveÚnica incluirá un Segundo Factor de Autenticación (2FA), que reforzará la seguridad de los datos en los servicios digitales del Estado.

Publicado por Gabriela Valdés

La ClaveÚnica se encuentra viviendo una importante actualización en su sistema de seguridad. El Gobierno anunció la incorporación de una nueva capa de verificación que cambiará la forma en que los usuarios acceden a sus cuentas.

A partir de ahora, el ingreso no se realizará únicamente con el RUT y la contraseña, sino que se añadirá un Segundo Factor de Autenticación (2FA). Esta medida busca fortalecer la protección de los datos personales y disminuir los riesgos de fraudes, hackeos o suplantación de identidad en las plataformas estatales.

Cómo funciona el segundo factor de autenticación en la ClaveÚnica

Desde ahora, cada vez que un usuario acceda a una institución usando su ClaveÚnica, recibirá un código de seis caracteres alfanuméricos en el correo electrónico registrado, el cual deberá ingresar para completar el inicio de sesión.

Actualmente, el segundo factor de autenticación está disponible en tres servicios: la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), la Defensoría Penal Pública y el sistema de denuncias de la Comisaría Virtual de Carabineros.

Hacia diciembre de 2025 se incorporará la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y a lo largo de 2026 se prevé que más instituciones públicas implementen progresivamente esta medida de seguridad.

Paralelamente, Gobierno Digital se encuentra avanzando en la implementación gradual de la Cédula de Identidad Digital, desarrollada por el Registro Civil.

Publicidad

Destacamos

Noticias

La ÚLTIMA antes de las elecciones: Así están las preferencias presidenciales según Criteria

Lo último

Lo más visto

Sorpresa en encuesta La Cosa Nostra: Jara lidera y Kast es relegado al cuarto lugar

Mientras Kaiser y Matthei aparecen compartiendo el segundo y tercer lugar, el candidato republicano fue desplazado a un sorpresivo cuarto lugar, según la última encuesta de La Cosa Nostra.

31/10/2025

“Creen saberlo todo”: Amiga de Krishna Aguilera alzó la voz tras críticas por velorio

"No se llenen tanto el hocico que aquí nadie es de los trigos limpios (sic)", señaló la joven, luego de las críticas recibidas por poner una DJ, tres artistas urbanos e incluso grabar un videoclip durante el velorio de Krishna Aguilera.

31/10/2025

“Con temita y videoclip”: Así fue el comentado velorio de Krishna Aguilera en San Bernardo

La joven de 19 años fue despedida entre DJ, shows de cantantes urbanos, coronas de globos, luces e incluso una tiara de princesa. El entierro se llevará a cabo este viernes 31 de octubre.

31/10/2025

La ÚLTIMA antes de las elecciones: Así están las preferencias presidenciales según Criteria

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, se consolidó en el primer lugar en la última encuesta Criteria antes de la primera vuelta de la elección presidencial.

31/10/2025