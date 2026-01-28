 “Me expresé mal”: Marlen Olivari se arrepintió de dichos contra Naya Fácil tras ola de críticas de “facilines” - Chilevisión
28/01/2026 13:36

“Me expresé mal”: Marlen Olivari se arrepintió de dichos contra Naya Fácil tras ola de críticas de “facilines”

La exshow woman compartió un video explicando que su intención nunca fue atacar a la influencer e incluso aseguró que guarda una gran admiración por el trabajo que hizo en ayuda de los damnificados por los incendios.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Marlen Olivari salió a disculparse con los seguidores de Naya Fácil, luego de criticar la ayuda que entregó la influencer a los afectados por los incendios en las regiones del Ñuble y Biobío

La polémica inició luego de declaraciones que emitió criticando el actuar de la exreina del Festival de Viña del Mar y la forma en la que hacía público las donaciones que ha entregado. 

Tras los dichos de la exshow woman, los “facilines” -como se denominan los seguidores de Naya Fácil- fueron en masa a criticarla y ella realizó un mea culpa. 

Marlen Olivari se retractó de crítica a Naya Fácil

“Me han atacado un montón, me han dicho de todo… La verdad es que quiero pedirles disculpas si es que dije algo de Naya o le dije algo que no debía, tal vez me expresé mal”, expresó en un video que compartió en su Instagram. 

Marlen Olivarí recalcó que su intención “nunca ha sido atacarla de ninguna manera, porque sé el trabajo que ella ha hecho, sé lo que cuesta conseguirse las cosas, sé lo que cuesta ayudar a los demás y de verdad, créanme, que valoro y no solamente a Naya, admiro a todos los influencers, a todas las personas que están ayudando”.

“Han hecho un trabajo increíble, mejor que el gobierno y mejor que ninguna otra persona”, agregó. 

Finalmente, insitió en sus disculpas y recalcó que a lo mejor dije algo que fue ofensivo, que fue mal interpretado y debo decirles sorry, de verdad discúlpenme, no fue mi intención”.

