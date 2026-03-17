Actualizan estado de Rodrigo Rojas Vade: Dejó la UCI pero quedó con estricta medida de salud - Chilevisión

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17/03/2026 10:58

Actualizan estado de Rodrigo Rojas Vade: Dejó la UCI pero quedó con estricta medida de salud

Desde el Hospital San Juan de Dios, recinto donde está internado, informaron que ha presentado "estabilidad del estado clínico y adecuada respuesta al manejo terapéutico".

Publicado por CHV Noticias

El Hospital San Juan de Dios actualizó este martes el estado de salud del exconvencional Rodrigo Rojas Vade, quien fue internado tras ser hallado con signos de golpes en plena Ruta 78, a la altura de Melipilla.

"El Hospital San Juan de Dios informa que el paciente Rodrigo Rojas Vade ha presentado una evolución clínica favorable", declararon desde el recinto médico.

En esa línea, informaron que dejó la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y, a raíz de su mejora, fue trasladado hasta una unidad de cuidados intermedios.

"Este cambio responde a una mejoría sostenida en su condición general, con estabilidad del estado clínico y adecuada respuesta al manejo terapéutico", explicaron desde el hospital. 

"El paciente se mantiene bajo supervisión médica permanente, con controles clínicos periódicos y con el apoyo del equipo multidisciplinario del establecimiento", cerraron. 

Vale recordar que este lunes se reveló la primera declaración de Rojas Vade tras el episodio. "No me acuerdo", dijo a la Policía de Investigaciones al ser consultado sobre lo ocurrido la madrugada del pasado 12 de marzo.

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