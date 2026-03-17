No cobró $53 millones: Rosario Bravo exige a Daniel Fuenzalida revelar 7 documentos clave por disputa - Chilevisión

El abogado de la comunicadora reveló la existencia de una notificación de una medida prejudicial hecha al animador, tras su intención de pagarle 53 millones de pesos a Bravo.

El abogado de Rosario Bravo, Juan Pablo Zamora, dio a conocer a Las Últimas Noticias (LUN), la existencia de una notificación a Daniel Fuenzalida de una medida prejudicial preparatoria por el caso de la inscripción de marca del podcast 'Cómo están los we...'.

Según informó, el tribunal aprobó la solicitud para que el animador exhiba más datos sobre los beneficios monetarios que conseguió gracias al programa que mantenía junto a la comunicadora.

"Tenemos claridad de que no se ha entregado toda la información", aseveró el abogado.

De este modo, el representante de Bravo dejó un escrito en el lugar de trabajo de Fuenzalida con siete puntos a los que debe responder, con el fin de aclarar si hay ingresos no considerados.

Siete puntos a los que debe responder Daniel Fuenzalida

1. Lista de las sociedades, indicando razón social y RUT, en que Daniel Fuenzalida facturó trabajos en los que haya tenido participación de cualquier tipo Rosario Bravo.

2. Copia de los contratos que se hayan suscrito con terceras personas, incluidos proveedores, en ocasión del podcast.

3. Copia de cualquier comunicación que haya originado una relación comercial entre Fuenzalida o alguna de las sociedades en que pudiera tener participación y que guarden relación en el podcast.

4. Copia de las facturas emitidas con ocasión de los trabajos contratados.

5. Copia de los balances de las sociedades que hayan emitido facturas por trabajos o contrataciones relacionados con el podcast.

6. Copia de las declaraciones mensuales y anuales presentadas ante el SII, en el periodo entre el 23 de noviembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2025.

7. Cualquier otra comunicación relevante que le permita a la futura demandante Rosario Bravo, conocer los ingresos reales recibidos por Daniel Fuenzalida con ocasión del podcast.

Juan Pablo Zamora, además, reveló que el animador le dejó un vale vista de $53 millones a Bravo, el cual nunca fue retirado por ella, pues no está de acuerdo con la cifra.

"No sabemos si hay otras boletas o cosas pendientes, ya que los montos informados se fundan también boletas personales del señor Fuenzalida de las que no tenemos mayor información", agregó.

A lo anterior, Rocco Moles, el abogado de Daniel Fuenzalida respondió "si hubo una boleta, fue puntual. Todos los contratos y auspicios fueron facturados por la Agencia Tónica".

"Usted entenderá que los auspiciadores, que son grandes empresas, no aceptan boletas de honorarios, solo facturas", añadió.