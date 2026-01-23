 “1000 fueguitos”: Critican a influencer por “inoportuna” petición en medio de catástrofe en Biobío - Chilevisión
23/01/2026 16:47

“1000 fueguitos”: Critican a influencer por “inoportuna” petición en medio de catástrofe en Biobío

A través de Instagram, Diego Venegas respondió a las críticas contra influencers que se trasladaron hasta las zonas afectadas.

Publicado por CHV Noticias

El ex chico reality Diego Venegas es blanco de críticas tras publicar un video en medio de la catástrofe por los incendios forestales.

Junto a un grupo de influencers, el joven se trasladó hasta la región del Biobío para entregar ayudas a damnificados por el siniestro.

Sin embargo, hubo un gesto que causó polémica en redes sociales. Se trata de una historia en Instagram en la que promociona su nueva canción.

"Jornada terminada. Además de ser el lanzamiento de mi nueva canción, pude entregarles un pedacito de mi corazón en la reconstrucción del sur (sic)", escribió Venegas.

Aunque lo más criticado vino cuando el influencer hizo una particular petición a sus seguidores.

"1000 fueguitos y en menos de 24 horas le saco videoclip", escribió, sumando un emoji de fuego, lo que para algunos fue interpretado como inoportuno.

Diego Venegas responde a críticas contra influencers

De regreso a Santiago, la expareja de Ignacia Michelson respondió a las críticas en contra de influencers que han llegado en masa a las zonas afectadas.

"No saben lo fuerte que es que se acerquen personas diciéndote que perdieron a sus familias, sus casas, sus proyectos de vida. Es impactante", partió diciendo.

Luego, hizo "un llamado a todo Chile" para que "terminemos con los comentarios negativos. Nos han llegado muchos a nosotros como influencers".

"Queremos ayudar y aportar con nuestro granito de arena, las cosas no están bien y si podemos difundir este mensaje para que llegue a más personas y no dejemos de donar, por favor, hagámoslo", agregó.

El descargo de Diego generó opiniones divididas, ya que mientras algunos valoraron su gesto solidario, otros le piden "un poco de criterio y respeto" en sus publicaciones. 

