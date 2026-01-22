 Paul Vásquez fue captado combatiendo incendios en Biobío: Vivió emotivo encuentro con Pastor Rocha - Chilevisión
22/01/2026 10:58

Paul Vásquez fue captado combatiendo incendios en Biobío: Vivió emotivo encuentro con Pastor Rocha

A través de Instagram, el humorista reposteó historias de personas que se han topado con él en la zona cero de la catástrofe.

Publicado por CHV Noticias

En su rol de bombero, el comediante Paul Vásquez se trasladó hasta la región del Biobío para combatir los incendios forestales.

A través de Instagram, el humorista detrás del personaje de El Flaco reposteó algunas historias de personas que se toparon con él en el camino.

Además, vivió un emotivo encuentro con Santiago Endara, más conocido como Pastor Rocha, quien también se encuentra hace días en la zona entregando ayuda y participando en ollas comunes.

El emotivo encuentro de Paul Vásquez y Pastor Rocha en Penco

En la misma red social, Endara compartió un video que resume cómo han sido los días en la denominada zona cero de la tragedia.

"Seguimos buscando formas para poder aportar aunque sea un poquito, porque incluso lo pequeño, aunque parezca poco, cuando se comparte tiende a multiplicarse", señaló en la publicación.

Además, el comediante confirmado para Viña 2026 subió una historia de su encuentro con Vásquez. "Aquí está el mejor guerrero. Señor, guárdamelo siempre", dijo Santiago en el registro.

El video ha generado varias reacciones de usuarios, destacando los gestos solidarios de ambos humoristas. "Predicando con el ejemplo", "buen crossover" y "El Flaco no falla", fueron parte de las reacciones.

Revisa las imágenes acá:

Publicidad

