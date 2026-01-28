Actualizan operativos tras naufragio de catamarán en Reloncaví: Buzos se sumaron a la búsqueda - Chilevisión

La nave era tripulada por ocho personas al momento de la emergencia la madrugada de este martes, y dos de ellas lograron llegar hasta la orilla. Ahora, buzos realizarán operativos a 40 metros de profundidad.

El teniente primero Aldo Silva de la Gobernación Marítima de Puerto Montt actualizó el estado de los operativos de búsqueda por las personas desaparecidas, tras el hundimiento de un catamarán en el estuario del Reloncaví, en la región de Los Lagos.

A contar de las 8:00 horas de este miércoles, la autoridad informó que "hemos dado inicio a las operaciones de buceo, tanto por personal de buzos de la Armada como buzos comerciales de empresas que han prestado apoyo".

Esto, con el objetivo de comenzar la búsqueda tanto al interior de la nave como en sus alrededores, pues la embarcación siniestrada permanece hundida a cerca de 40 metros de profundidad.

Con el último hallazgo realizado ayer martes, el balance actualizado del accidente marítimo registra tres personas fallecidas, dos sobrevivientes y tres tripulantes que aún están desaparecidos.

De forma paralela, agregó Silva, y en vista de una eventual contaminación del estuario, se han desplegado barreras de contención alrededor del punto de hundimiento para contener la "dispersión mecánica y absorción de algunas trazas de combustible".

Los organismos del Estado y la Armada de Chile mantienen "sus medios desplegados y así lo vamos a hacer hasta dar con el paradero de estas personas desaparecidas", concluyó.