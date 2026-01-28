 Barbería escondía un cité, patos, carros y alimentos: Fiscalización abrió “caja de pandora” en Franklin - Chilevisión
Minuto a minuto
Confirman hallazgo de quinto cuerpo tras naufragio de embarcación en Los Lagos VIDEO | Revelan momento exacto de colisión de bus en Maipú que dejó 12 pasajeros heridos “Los van a tratar como esclavos”: Presidente de Colombia pidió a compatriotas “regresar de Chile” Actualizan operativos tras naufragio de catamarán en Reloncaví: Buzos se sumaron a la búsqueda La tesis del impactante choque entre buses en Maipú: Hay niños y adultos mayores heridos
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/01/2026 10:32

Barbería escondía un cité, patos, carros y alimentos: Fiscalización abrió “caja de pandora” en Franklin

Carabineros detalló en un punto de prensa lo que escondía el local ubicado en el corazón de Santiago y que funcionaba como fachada para el comercio ilícito en el sector.

Publicado por CHV Noticias

Dos personas detenidas y cuatro patos vivos rescatados fueron el balance de un extenso operativo desarrollado esta mañana en el corazón del Barrio Franklin en Santiago, en una barbería que funcionaba de fachada para una serie de ilícitos.

Carabineros detalló que estos dos sujetos fueron arrestados por infracciones a la ley de propiedad intelectual, ya que en el procedimiento se encontraron jueguetes y ropa de marca falsificada.

El lugar, además, servía de bodega para almacenar hasta 14 carros de comida que luego era comercializada de manera ilegal en la vía pública. En ese sentido, también se hallaron alimentos en mal estado y sin refrigeración.

"Los alimentos no están con cadena de frío. Como dijo la seremi de Salud, es importante que la gente no consuma estas cosas en la vía pública... esto se vende a los niños, son postres, a personas embarazadas... es totalmente insalubre", dijo una uniformada.

Pero eso no es todo, pues en el predio también se descubrió un cité donde vivirían al menos unas diez familias, quienes arrendaban piezas y convivían a diario con los animales, carros y malos olores.

Denuncia anónima dio origen a la fiscalización

La funcionaria de la institución detalló que la fiscalización tuvo su origen en una denuncia anónima, la cual alertó a las autoridades sobre las distintas actividades que se estaban realizando en el lugar.

"Nosotros llegamos gracias a las denuncias que la gente hace y es importante que se realicen para que nosotros podamos tener estos procedimientos, que en el fondo son parte del trabajo que hacemos a diari, la fiscalización y control para la sociedad", subrayó.

En cuanto a los patos que fueron hallados en un pequeño patio de tierra, la carabinera informó que serán trasladados y buscarán ponerlos a salvo en un lugar que sea afín a sus necesidades.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa cuándo se entregan y qué debo hacer para recibirlos

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Revelan momento exacto de colisión de bus en Maipú que dejó 12 pasajeros heridos

El registro será clave para esclarecer lo ocurrido, pues muestra un presunto viraje mal ejecutado. Los pasajeros heridos fueron trasladados por personal del SAPU hasta el Hospital del Carmen.

28/01/2026

“Te quiero decir una sola cosa”: La feroz reacción de Francisco Kaminski por nueva relación de Camila Andrade

El animador se enteró en vivo de la noticia sin saber que se encontraba al aire, por lo que incluso arremetió contra Adriana Barrientos.

27/01/2026

Lactante de seis meses está grave tras intoxicación por cocaína en Santiago: Su madre fue detenida

Carabineros revisó el inmueble de la mujer por instrucción de la Fiscalía Centro Norte. Aunque no se hallaron sustancias ilícitas, fue detenida por la institución por su presunta responsabilidad en el estado de la menor.

28/01/2026

“Me va a encontrar”: Trini Cerda en picada contra Patricia Maldonado por dichos sobre comunidad trans

La exjugadora de Gran Hermano respondió a las polémicas declaraciones de la panelista de TV. "Esta señora me está cansando", apuntó.

28/01/2026