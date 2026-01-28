Barbería escondía un cité, patos, carros y alimentos: Fiscalización abrió “caja de pandora” en Franklin - Chilevisión

Carabineros detalló en un punto de prensa lo que escondía el local ubicado en el corazón de Santiago y que funcionaba como fachada para el comercio ilícito en el sector.

Dos personas detenidas y cuatro patos vivos rescatados fueron el balance de un extenso operativo desarrollado esta mañana en el corazón del Barrio Franklin en Santiago, en una barbería que funcionaba de fachada para una serie de ilícitos.

Carabineros detalló que estos dos sujetos fueron arrestados por infracciones a la ley de propiedad intelectual, ya que en el procedimiento se encontraron jueguetes y ropa de marca falsificada.

El lugar, además, servía de bodega para almacenar hasta 14 carros de comida que luego era comercializada de manera ilegal en la vía pública. En ese sentido, también se hallaron alimentos en mal estado y sin refrigeración.

"Los alimentos no están con cadena de frío. Como dijo la seremi de Salud, es importante que la gente no consuma estas cosas en la vía pública... esto se vende a los niños, son postres, a personas embarazadas... es totalmente insalubre", dijo una uniformada.

Pero eso no es todo, pues en el predio también se descubrió un cité donde vivirían al menos unas diez familias, quienes arrendaban piezas y convivían a diario con los animales, carros y malos olores.

Denuncia anónima dio origen a la fiscalización

La funcionaria de la institución detalló que la fiscalización tuvo su origen en una denuncia anónima, la cual alertó a las autoridades sobre las distintas actividades que se estaban realizando en el lugar.

"Nosotros llegamos gracias a las denuncias que la gente hace y es importante que se realicen para que nosotros podamos tener estos procedimientos, que en el fondo son parte del trabajo que hacemos a diari, la fiscalización y control para la sociedad", subrayó.

En cuanto a los patos que fueron hallados en un pequeño patio de tierra, la carabinera informó que serán trasladados y buscarán ponerlos a salvo en un lugar que sea afín a sus necesidades.