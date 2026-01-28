 Rozó la gloria y quedó fuera: Controversial participante dejó para siempre Fiebre de Baile - Chilevisión
28/01/2026 09:49

Rozó la gloria y quedó fuera: Controversial participante dejó para siempre Fiebre de Baile

Un inesperado desenlace sacudió la recta final del estelar de Chilevisión. Revisa quién es el famoso que abandonó Fiebre de Baile tras una ajustada votación y el porcentaje que lo dejó fuera de la gran final.

Publicado por CHV Noticias

A solo días de la Gran Final, la noche del martes se vivió un nuevo capítulo de eliminación en Fiebre de Baile, donde uno de los participantes se despidió de la competencia para siempre.

Mellow, Raimundo Cerda y Princesa Alba fueron los tres bailarines que lo dejaron todo en la pista para evitar ser el menos votado por el público y, así, asegurar un cupo en la gala de la próxima semana.

Por decisión de los televidentes e internautas, finalmente fue el ex Gran Hermano, Raimundo Cerda, quien obtuvo el porcentaje de votación más bajo del día, lo que lo llevó directamente a la eliminación.

Según detalló Diana Bolocco, la pareja de Faloon Larraguibel obtuvo el 16% de las preferencias, mientras que Princesa Alba obtuvo 29% y Mellow sorprendió con el 55% de las votaciones.

Final de Fiebre de Baile en Movistar Arena

Vale recordar que el final de temporada de Fiebre de Baile se vivirá a lo grande con un espectacular show que se transmitirá en vivo y en directo desde el Movistar Arena.

La gran final se podrá ver en vivo el miércoles 4 de febrero, en horario estelar luego del noticiero central de CHV Noticias, mientras que quienes quieran asistir presencialmente al Movistar Arena ya pueden adquirir su respectivo ticket.

La venta de entradas ya se encuenta disponible a través del sistema Puntoticket con precios que parten en los $20.000, más recargos por servicio. 

