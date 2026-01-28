“Me equivoqué”: Rodrigo Salinas destapó insólita razón que lo dejó fuera del Tiny Desk de 31 Minutos - Chilevisión

El comediante, quien es la voz original de personajes como Mario Hugo y Juanín, explicó su ausencia en la exitosa sesión grabada en Estados Unidos.

Rodrigo Salinas sorprendió al revelar la insólita razón que lo dejó fuera del Tiny Desk de 31 Minutos, grabado a fines de septiembre de 2025.

En conversación con el podcast Me Suena, conducido por Jean Philippe Cretton y Mauricio Jurgensen, el comediante fue consultado por su ausencia en la sesión que suma más de 15 millones de visualizaciones.

"La verdad es que estaba en una gira con Bernardita Ruffinelli que se llamaba Pololos... me equivoqué", comentó Salinas, desatando la risa de los conductores.

"Es que eso te iba a decir, esa gira la podías tener toda la vida y el Tiny Desk no", le planteó Cretton.

La decisión de Rodrigo Salinas que lo dejó fuera de 31 Minutos

Ante esto, el exmiembro del Club de la Comedia insistió en que fue un error y precisó que dejó grabada su voz para una intervención de Juanín.

"Yo tomo decisiones raras como haber salido de gira al sur con Bernardita Ruffinelli. Estaba ese mismo día presentándome en el San Pancho en Curicó, un local sin techo, la otra cara de la moneda", detalló.

Sin embargo, aclaró que todo fue compensado tras haber sido invitado a la grabación de un comercial de 31 Minutos junto a Chayanne.

"Con eso se me olvidó todo, porque gracias a Tiny Desk salió conocer a Chayanne y les puedo contar cómo es. Es alto, como Hotuiti", afirmó.

Cabe mencionar que, según se puede corroborar en redes sociales, durante 2025 Salinas realizó una extensa con Ruffinelli que incluyó más de 15 fechas en distintas ciudades del país.

