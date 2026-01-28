Impactante choque en Maipú deja decena de heridos: Trabajan en rescatar pasajeros atrapados - Chilevisión

Una micro del sistema RED protagonizó un choque Camino a Rinconada a la altura de Avenida de la Victoria, comuna de Maipú.

El vehículo, perteneciente al recorrido 348, iba en tránsito cuando impactó con un bus interurbano de traslado de trabajadores que iba sin personas a bordo.

El capitán de Carabineros, Pablo Salazar, dio cuenta de que las declaraciones de testigos indicaron que “el bus interurbano quiso efectuar un viraje a la izquierda en un cruce controlado y es donde el bus del sistema RED colisiona al bus interurbano”.

Diversos equipo de emergencia y Bomberos trabajan en el lugar para rescatar a los pasajeros que resultaron heridos.

Según información preliminar que entregó Carabineros en el lugar, hay al menos 11 pasajeros heridos con lesiones de diversa consideración, los que fueron trasladados por personal del SAPU hasta el Hospital del Carmen.

A ellos se les suman los conductores de ambos vehículos involucrados, quienes estarían con lesiones de mayor complejidad y también se encuentran siendo atendidos en el mencionado recinto médico.