 Impactante choque en Maipú deja decena de heridos: Trabajan en rescatar pasajeros atrapados - Chilevisión
Minuto a minuto
Actualizan operativos tras naufragio de catamarán en Reloncaví: Buzos se sumaron a la búsqueda La tesis del impactante choque entre buses en Maipú: Hay niños y adultos mayores heridos Barbería escondía un cité, patos, carros y alimentos: Fiscalización abrió “caja de pandora” en Franklin Impactante choque en Maipú deja decena de heridos: Trabajan en rescatar pasajeros atrapados “Entrégate a Carabineros”: Buscan a los responsables de atropello que mató a TENS en La Pintana
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
28/01/2026 08:07

Impactante choque en Maipú deja decena de heridos: Trabajan en rescatar pasajeros atrapados

La colisión se produjo en Camino a Melipilla, cuando la micro chocó con un bus que transportaba trabajadores.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Una micro del sistema RED protagonizó un choque Camino a Rinconada a la altura de Avenida de la Victoria, comuna de Maipú

El vehículo, perteneciente al recorrido 348, iba en tránsito cuando impactó con un bus interurbano de traslado de trabajadores que iba sin personas a bordo. 

El capitán de Carabineros, Pablo Salazar, dio cuenta de que las declaraciones de testigos indicaron que “el bus interurbano quiso efectuar un viraje a la izquierda en un cruce controlado y es donde el bus del sistema RED colisiona al bus interurbano”.

Diversos equipo de emergencia y Bomberos trabajan en el lugar para rescatar a los pasajeros que resultaron heridos.

Según información preliminar que entregó Carabineros en el lugar, hay al menos 11 pasajeros heridos con lesiones de diversa consideración, los que fueron trasladados por personal del SAPU hasta el Hospital del Carmen

A ellos se les suman los conductores de ambos vehículos involucrados, quienes estarían con lesiones de mayor complejidad y también se encuentran siendo atendidos en el mencionado recinto médico. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa cuándo se entregan y qué debo hacer para recibirlos

Lo último

Lo más visto

Lactante de seis meses está grave tras intoxicación por cocaína en Santiago: Su madre fue detenida

Carabineros revisó el inmueble de la mujer por instrucción de la Fiscalía Centro Norte. Aunque no se hallaron sustancias ilícitas, fue detenida por la institución por su presunta responsabilidad en el estado de la menor.

28/01/2026

“Te quiero decir una sola cosa”: La feroz reacción de Francisco Kaminski por nueva relación de Camila Andrade

El animador se enteró en vivo de la noticia sin saber que se encontraba al aire, por lo que incluso arremetió contra Adriana Barrientos.

27/01/2026

Impactante choque en Maipú deja decena de heridos: Trabajan en rescatar pasajeros atrapados

La colisión se produjo en Camino a Melipilla, cuando la micro chocó con un bus que transportaba trabajadores.

28/01/2026

“Me va a encontrar”: Trini Cerda en picada contra Patricia Maldonado por dichos sobre comunidad trans

La exjugadora de Gran Hermano respondió a las polémicas declaraciones de la panelista de TV. "Esta señora me está cansando", apuntó.

28/01/2026
Publicidad