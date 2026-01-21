 ¡Con múltiples artistas! Municipalidad de Maipú y Techo Chile harán evento en apoyo a víctimas de incendios forestales - Chilevisión
21/01/2026 17:48

¡Con múltiples artistas! Municipalidad de Maipú y Techo Chile harán evento en apoyo a víctimas de incendios forestales

El evento se llevará a cabo este jueves 22 de enero y contará con shows de artistas como Gino Mella, La Combo Tortuga, Pablito Pesadilla, Karla Melo, entre muchos más.

Publicado por CHV Noticias

La Municipalidad de Maipú, Techo Chile y una serie de artistas se unieron y realizarán en evento solidario para apoyar a los afectados por incendios forestales que afectan a la zona sur del país.

La cruzada se llevará a cabo este jueves 22 de enero a las 18:00 horas en la Plaza de Maipú y contará con las presentaciones de La Combo Tortuga, Pablito Pesadilla, Karla Melo, Lucky Brown, Liricistas y Gino Mella.

Todos los detalles sobre el evento a beneficio

"Ante este tipo de tragedias, es importante que podamos unirnos para ir en beneficio de las personas afectadas, por eso quiero invitar a todas y todos a que puedan participar de este evento solidario", señaló el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

Las entradas tienen un valor desde $5.000 pesos y para poder obtenerlas, las personas pueden ingresar al sitio web oficial de Passline o haciendo click en la siguiente imagen.

Es importante destacar que la totalidad de lo recaudado irá en beneficio de los afectados por los incendios de las regiones del Ñuble y Biobío.

Finalmente, el sitio web permite la compra del ticket por $5.000 pesos, pero también da la opción de pagar un monto adicional extra en ayuda de las víctimas de los incendios forestales, con distintas opciones que van desde los $10.000 a los $50.000 pesos.

