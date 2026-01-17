Trabajó de delivery: Tomás Vodanovic se sumó al trend del momento con revelador recuerdo - Chilevisión

El alcalde de Maipú se sumó a la tendencia viral del momento y compartió un recuerdo de lo que vivió hace 10 años durante un viaje a Australia en el que se desempeñó en distintos oficios.

Tomás Vodanovic se unió a la tendencia viral del momento y compartió en sus redes sociales sus vivencias de hace 10 años.

En los últimos días el denominado “trend del 2016” ha tomado protagonismo como tendencia viral en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram.

El fenómeno ha hecho que los internautas evoquen la estética, música y recuerdos que vivieron en el año 2016, considerado por muchos como una etapa icónica en internet y la cultura pop.

El acalde de Maipú no se quiso quedar abajo y se sumó a la tendencia compartiendo una foto en su cuenta de Instagram, recordando sus vivencias en Australia.

“A propósito del trend, hace 10 años estaba terminando de hacer clases en el liceo y se me ocurrió irme (con el corazón partido en ese momento) a trabajar, estudiar y pasar las penas a Brisbane, Australia”, contó.

De paso, contó que durante su estadía en el país de Oceanía se desempeñó en varios trabajos e incluso fue delivery.

“Estuve 8 meses repartiendo comida en bicicleta todo el día (en una ciudad con mucho calor y pendientes), para luego trabajar de Garzón en un bar por las noches”, agregó.

“Alto cansancio físico, pero tremendos aprendizajes y amistades que quedan hasta hoy. Bonitos recuerdos”, valoró en su publicación.

