“Con mis mejores deseos”: Leonardo Farkas donará dos millones de pesos a tres víctimas de incendios forestales - Chilevisión

Se trata de tres personas que se viralizaron en las últimas horas por sus crudos testimonios durante los incendios forestales que afectan a la zona sur de Chile.
Este martes, Leonardo Farkas anunció en sus redes sociales que donará seis millones de pesos en total a tres víctimas de los incendios forestales que afectan a la zona sur del país.
Se trata de Manuel Rivas, el bombero que perdió su casa por las llamas y siguió trabajando, Matías Arriagada, quien pidió ayuda para las víctimas tras enterarse de que su padre había muerto en los incendios; y Carlos Arévalo, oficial de Carabineros que salvó a su madre.
A través de su cuenta de X, Leonardo Farkas anunció: "Díganle al bombero Manuel, al joven Matías y al carabinero Carlos que den sus datos para depositarles dos millones de pesos a cada uno, con mis mejores deseos".
En esa misma línea, aseguró que se trata de un "apoyo directo y transparente. Pido a los periodistas que entrevistan a familias que lo perdieron todo en el megaincendio que pidan sus cuentas y difundan".
"Hay muchos compatriotas que pueden aportar", sentenció finalmente Leonardo Farkas, quien concluyó: "Toda ayuda sirve".
