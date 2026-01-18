“Falleció acostado, con mi perrita”: El relato de Martín, joven que perdió a su padre en incendio en Lirquén - Chilevisión

El avance de los incendios forestales en la zona sur del país ha dejado un saldo de 19 víctimas fatales, entre las que se encuentra Pedro Arriagada, un hombre que perdió la vida junto a su mascota en Lirquén, Penco, a causa de un siniestro que en cosa de minutos consumió su casa. A través de redes sociales, fue su hijo Martín quien —visiblemente emocionado— anunció la noticia: "Me acabo de enterar (...) falleció acostadito, con mi perrita. No soy influencer ni nada, pero necesito que la mayor parte del país se junte y colabore y ayude a la gente que la está pasando pésimo".