 “Falleció acostado, con mi perrita”: El relato de Martín, joven que perdió a su padre en incendio en Lirquén - Chilevisión
Minuto a minuto
Qué es ArcGIS y cómo usar su mapa para seguir los incendios forestales en tiempo real Por qué el “agua roja” de los aviones tanker es clave para frenar los incendios forestales en Chile “Falleció acostado, con mi perrita”: El relato de Martín, joven que perdió a su padre en incendio en Lirquén La historia de Manuel Rivas: El bombero que siguió combatiendo incendios pese a perder su casa “Todo destruido alrededor”: Los testimonios de evacuados que grabaron tragedia en Biobío
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
18/01/2026 22:22

“Falleció acostado, con mi perrita”: El relato de Martín, joven que perdió a su padre en incendio en Lirquén

El avance de los incendios forestales en la zona sur del país ha dejado un saldo de 19 víctimas fatales, entre las que se encuentra Pedro Arriagada, un hombre que perdió la vida junto a su mascota en Lirquén, Penco, a causa de un siniestro que en cosa de minutos consumió su casa. A través de redes sociales, fue su hijo Martín quien —visiblemente emocionado— anunció la noticia: "Me acabo de enterar (...) falleció acostadito, con mi perrita. No soy influencer ni nada, pero necesito que la mayor parte del país se junte y colabore y ayude a la gente que la está pasando pésimo".

Lo más visto

Incendios forestales en Chile: Así puedes revisar el mapa en tiempo real

Google dispone de una herramienta que permite monitorear de cerca la emergencia en la zona sur, con un mapa interactivo que muestra los focos del siniestro en tiempo real.

18/01/2026

FOTOS | El antes y después de Lirquén tras devastador incendio forestal que llegó a viviendas

En las últimas horas han comenzado a difundirse imágenes que muestran las devastadoras consecuencias del incendio forestal que consumió gran parte del sector de Linquén en la ciudad de Penco.

18/01/2026

¿Qué es el viento puelche? El factor clave que potenció avance de los incendios en Ñuble y Biobío

Se trata de un fenómeno meteorológico característico del centro-sur de Chile que suele intensificarse durante episodios de altas temperaturas y baja humedad.

18/01/2026

VIDEO | El momento en que avión Tanker ingresa a combatir incendio forestal en Biobío

Durante la jornada de este domingo, el avión Tanker entró en acción para sobrevolar los bosques del sector de Palomares lanzando retardante a los focos de incendio que se mantienen activos en la zona.

18/01/2026
Publicidad