“490 días sin respuesta”: Hijo de gasfiter muerto en La Moneda acusa abandono y silencio del Estado - Chilevisión

Fue en octubre de 2024 cuando Hugo Morales Lobos falleció en la casa de gobierno luego de trabajar 18 horas de forma ininterrumpida. Mediante una carta, su hijo denunció nulos avances en las investigaciones.

El hijo del gasfiter que falleció en octubre de 2024 en el Palacio de La Moneda luego de cumplir una jornada laboral de 18 horas continuas publicó una carta donde acusó nulas respuestas de parte del Estado, a más de 1 año del episodio.

"490 días sin respuesta para la familia de un gasfíter que perdió la vida al interior del Palacio de La Moneda", así comienza el escrito que Mauricio Morales envió a El Mercurio, en memoria de su padre Hugo Morales Lobos.

Según acusó, el deceso derivó en la apertura de una investigación penal y el compromiso de un sumario administrativo para esclarecer lo ocurrido, sin embargo, la familia advierte que no han habido resultados.

"Más de un año y cuatro meses desde que se anunciara un sumario administrativo que, hasta hoy, no ha entregado conclusiones ni explicaciones públicas", sostuvo Morales.

Luego, el hijo del trabajador apuntó contra Contraloría, pues aseguró que en diciembre de 2025 solicitaron formalmente una reunión mediante Ley de Lobby, requerimiento que tampoco ha sido respondido.

Famila de Hugo Morales acusa "silencio institucional"

"Tratándose de un caso ocurrido en la sede del Poder Ejecutivo, el silencio institucional resulta difícil de comprender y aún más de justificar", reflexionó.

Continuó: "La prolongación de plazos, falta de información y ausencia de diálogo no solo profundizan el dolor de una familia, sino que también ponen en entredicho el compromiso del Estado con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por la vida de los trabajadores".

"¿Cuántos días más deben pasar para que se entregue una respuesta? ¿Qué mensaje se transmite a la ciudadanía cuando incluso los mecanismos formales, como la Ley de Lobby, no obtienen respuesta?", preguntó.

Finalmente, para concluir, Morales, señaló: "La verdad y la justicia no deberían depender del paso del tiempo ni del desgaste de quienes esperan. Son un deber mínimo del Estado".